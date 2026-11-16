Konya Beyşehir'de 4'üncü kattan düşen 25 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Konya Beyşehir'de 4'üncü kattan düşen 25 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Konya Beyşehir\'de 4\'üncü kattan düşen 25 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Konya Beyşehir\'de 4\'üncü kattan düşen 25 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı
Haber Videosu

Konya Beyşehir'de apartmanın 4'üncü katındaki pencereden düşen 25 yaşındaki genç kadın, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Polis, 4'üncü kattaki açık pencereye ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarını inceliyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde apartmanın 4'üncü katındaki pencereden düşen 25 yaşındaki Ayşegül Y, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Evsat Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 4'üncü katından bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yerde yatan ağır yaralı Ayşegül Y, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Beyşehir Devlet Hastanesine götürüldü.

Ayşegül Y, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Apartman ve çevresinde inceleme başlatan polis ekipleri, genç kadının düştüğü değerlendirilen 4'üncü kattaki pencerenin açık olduğunu belirledi.

Düşmenin nasıl gerçekleştiğinin aydınlatılması amacıyla çevredeki güvenlik kameralarının kayıtları incelemeye alındı.

Kaynak: AA
Güvenlik Kamerası3. SayfaGüncelPolisKonyaYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cansel Elçin, 30 bin liraya oturan kiracısını mahkemeye verdi: Yeni kira belli oldu Cansel Elçin, 30 bin liraya oturan kiracısını mahkemeye verdi: Yeni kira belli oldu
Arınç’tan çarpıcı anı Yargıtay’a atanan genç hakimin önceki görevi pes dedirtti Arınç'tan çarpıcı anı! Yargıtay'a atanan genç hakimin önceki görevi pes dedirtti
Araştırma hastanesinde ortalık karıştı: Terbiyesizler, terörist miyim ben Araştırma hastanesinde ortalık karıştı: Terbiyesizler, terörist miyim ben?
Galatasaray-Samsunspor maçının stadı değişti Galatasaray-Samsunspor maçının stadı değişti
Parasını altına yatıranlara şok üstüne şok: 13 ay sonra bir ilk yaşanıyor Parasını altına yatıranlara şok üstüne şok: 13 ay sonra bir ilk yaşanıyor
Meclis’te “Kürt illeri“ gerginliği Mehmet Muş’tan DEM Partili vekile sert tepki Meclis’te "Kürt illeri" gerginliği! Mehmet Muş'tan DEM Partili vekile sert tepki
Dev pitonları yeniden doğaya salıp dron ile takip ediyorlar: Sebebi ilginç Dev pitonları yeniden doğaya salıp dron ile takip ediyorlar: Sebebi ilginç
Kahramanmaraş’ta 17 yaşındaki genç öldü: Hastane ve 112’ye ihmal iddiası Kahramanmaraş'ta 17 yaşındaki genç öldü: Hastane ve 112'ye ihmal iddiası
18:32
Yeniden İstanbul’a gelmek üzere Kim Min Jae’den Süper Lig devine yeşil ışık
Yeniden İstanbul'a gelmek üzere! Kim Min Jae'den Süper Lig devine yeşil ışık
18:25
Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi: Bu göreve talibim
Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bu göreve talibim
18:01
Amedspor’dan TFF’ye olay tepki
Amedspor'dan TFF'ye olay tepki
17:40
Sarıgül Ailesi’ne yönelik soruşturmada 9 şüpheli için tutuklama talebi
Sarıgül Ailesi'ne yönelik soruşturmada 9 şüpheli için tutuklama talebi
17:40
Konya Beyşehir’de pencereden düşen 25 yaşındaki genç kız kurtarılamadı
Konya Beyşehir'de pencereden düşen 25 yaşındaki genç kız kurtarılamadı
17:10
“CHP’yi geri alacağız“ diyen Özel’e Kılıçdaroğlu cephesinden bomba yanıt
"CHP’yi geri alacağız" diyen Özel'e Kılıçdaroğlu cephesinden bomba yanıt
17:07
Karaahmetoğlu CHP’den ayrıldı: Beyoğlu’nda gerekçe iç kavgalar
Karaahmetoğlu CHP'den ayrıldı: Beyoğlu'nda gerekçe iç kavgalar
16:56
Eylem Tok iadeye itirazdan vazgeçiyor: Avukatları nakdi teminat önerdi
Eylem Tok iadeye itirazdan vazgeçiyor: Avukatları nakdi teminat önerdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 18:47:43. #7.13#
SON DAKİKA: Konya Beyşehir'de 4'üncü kattan düşen 25 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android