Konya Beyşehir'de Otomobil Devrildi: 2 Yaralı - Son Dakika
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Konya Beyşehir'de Otomobil Devrildi: 2 Yaralı

Konya Beyşehir\'de Otomobil Devrildi: 2 Yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Sami K. kontrolündeki otomobil şarampole devrildi. Kazada sürücü Sami K. ve araçtaki Ahmet Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Ahmet Ö'nün hayati tehlikesi bulunuyor.

23.02.2024 11:35
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Sami K. kontrolündeki 42 H 7500 plakalı otomobil, Beyşehir- Antalya kara yolu Karadiken Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Sami K. ile araçtaki Ahmet Ö. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ahmet Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Konya Beyşehir'de Otomobil Devrildi: 2 Yaralı - Son Dakika
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