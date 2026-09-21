Konya Beyşehir\'de polis, vatandaş ihbarıyla otomobil motorundaki yavru kediyi çıkardı

Konya Beyşehir'de polis, vatandaş ihbarıyla otomobil motorundaki yavru kediyi çıkardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya Beyşehir'de öğretmenevi önünde park halindeki otomobilden kedi sesi duyan vatandaşlar polise haber verdi. Ekipler cep telefonundan kedi sesi açarak motor bölümündeki yavru kediyi çıkardı; veterinere götürülen kedi tedavisinin ardından sahiplenilmek üzere emniyete götürüldü.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde park halindeki bir otomobilin motor bölümüne giren yavru kedi, polis ekiplerince çıkarıldı.
Öğretmenevi hizmet binası önünde park halinde bulunan otomobilden kedi sesi duyan vatandaşlar, polis ekiplerine haber verdi.
Ekipler, cep telefonundan kedi sesi açarak yavru kediyi çıkardı.
Veterinere götürülen yavru kedi, tedavisinin ardından polis ekipleri tarafından sahiplenilmek üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
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