Konya Beyşehir\'de TOKİ Ortaokulu\'nda TÜBİTAK 4066 Bilim Fuarı Açıldı

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde TOKİ Ortaokulu'nda TÜBİTAK 4066 bilim fuarı açıldı.

Programda öğrencilerin öğretmenleri nezaretinde hazırladığı bilimsel çalışmalar sergilendi.

Serginin açılışının ardından protokol ve katılımcılar gözler önüne serilen çalışmaları inceleyerek öğrencilerden bilgi aldı.

Açılışa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, Şube Müdürleri Şahin Sert ve Süleyman Ünal, Avşar Mahallesi Muhtarı Olcay Uğur, okul idarecileri ve öğretmenler, öğrenciler, velileri ile davetliler katıldı.