Konya Beyşehir'de TOKİ Ortaokulu'nda TÜBİTAK 4066 Bilim Fuarı Açıldı - Son Dakika
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Konya Beyşehir'de TOKİ Ortaokulu'nda TÜBİTAK 4066 Bilim Fuarı Açıldı

Konya Beyşehir\'de TOKİ Ortaokulu\'nda TÜBİTAK 4066 Bilim Fuarı Açıldı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bulunan TOKİ Ortaokulu'nda düzenlenen TÜBİTAK 4066 bilim fuarı, öğrencilerin hazırladığı bilimsel çalışmaların sergilendiği bir programla açıldı. Protokol ve katılımcılar, sergilenen çalışmaları inceleyerek öğrencilerden bilgi aldı. Açılışa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, Şube Müdürleri Şahin Sert ve Süleyman Ünal, Avşar Mahallesi Muhtarı Olcay Uğur, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve davetliler katıldı.

08.05.2024 14:39
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde TOKİ Ortaokulu'nda TÜBİTAK 4066 bilim fuarı açıldı.

Programda öğrencilerin öğretmenleri nezaretinde hazırladığı bilimsel çalışmalar sergilendi.

Serginin açılışının ardından protokol ve katılımcılar gözler önüne serilen çalışmaları inceleyerek öğrencilerden bilgi aldı.

Açılışa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, Şube Müdürleri Şahin Sert ve Süleyman Ünal, Avşar Mahallesi Muhtarı Olcay Uğur, okul idarecileri ve öğretmenler, öğrenciler, velileri ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Konya Beyşehir'de TOKİ Ortaokulu'nda TÜBİTAK 4066 Bilim Fuarı Açıldı - Son Dakika
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