Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, oy kullandı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.
Cumhur İttifakı'nın adayı Altay, Meram Özcan Saliha Çalıkuşu İlkokulundaki 2317 Numaralı sandıkta oy verdi.
Vatandaşlara mutlaka sandığa gelerek oylarını kullanmaları çağrısında bulunan Altay, şunları söyledi:
"Biz de her Türk vatandaşı gibi eşim ve çocuklarımla gelerek oyumuzu kullandık. Konya, seçim dönemini çok nezaketli ve seviyeli bir şekilde geçirdi. Görüyoruz ki sandıklarda da vatandaşımız huzur içerisinde oyunu kullanıyor. Şimdi karar da söz de milletindir. Vatandaşımızın en iyi kararı vereceğine inanıyoruz. Bütün Konyalıları sandıklara gelip oylarını kullanmaya, demokrasi bayramımıza katılmaya davet ediyorum. Sonucun şehrimize, memleketimize, ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum."
Altay'a, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular eşlik etti.
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Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin Giresun'da sorunsuz başladığını ve devam ettiğini belirtti. Vali Serdengeçti, oyunu kullandığı Cumhuriyet Ortaokulu'nda seçimlerin hayırlı olmasını diledi. Seçim sürecinde 3 binin üzerinde polis ve jandarma personelinin görev yaptığını ifade eden Serdengeçti, Giresun'da demokrasi bayramının güzel şekilde tecelli ettiğini söyledi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Adana'da mezun olduğu ilkokulda kullandı. Çelik, seçimin hayırlı olmasını dileyerek, demokrasinin gücünün gösterileceği, yüksek katılımlı olmasını umdukları bir seçime gidildiğini söyledi.
Cumhur İttifakı AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy verdi. Eşi Fatma Doğan ile birlikte Çarşamba ilçesi Hasbahçe Mahallesi'ndeki Cumhuriyet İlkokulu'na gelen Doğan, 1145 nolu sandıkta oyunu kullandı. Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek, 'Seçimlerde inşallah demokrasimiz güçlenerek çıkacaktır. Çarşamba'mıza, Samsun'umuza, tüm ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum.' dedi.
Antalya'da bazı seçmenler, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde köpekleriyle oy kullandı. Kent merkezi ve ilçelerinde kurulan 6 bin 40 sandıkta oy verme işlemi devam ediyor. Bazı seçmenler arkadaşlarıyla, aile üyeleriyle okula gelirken bazıları da evcil hayvanlarıyla sandığı gitti. Serhan Tüzer ve Emine Okan isimli seçmenler, köpekleriyle birlikte oy kullanmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Erzurum'un Aziziye ilçesinde oy kullanmak için sandığa gitti. Tarıkdaroğlu ve ailesi, Reşit Karabacak Spor Lisesi'nde bulunan sandıklarda oylarını kullandı. Tarıkdaroğlu, seçimlerin demokrasi şöleniyle sonuçlanmasını temenni ederek, herkese başarılar diledi.
Sanatçı Sezen Aksu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oyunu Beykoz Sedat Simavi Ortaokulu'nda kullandı. Aksu, sandık görevlileriyle selamlaştıktan sonra 1291 numaralı sandıkta oyunu kullandı ve okuldan ayrıldı.
Oy kullanma işlemi devam ederken, Karabük'te SMA hastası olan İsmail İnce, ambulansla oy kullanmak için Anayasa İlkokulu'na götürüldü. İnce, ambulansın içerisinde sağlık görevlilerinin yardımıyla oy kullanarak demokratik hakkını kullandı.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, çocukları ve eşi Mehtap Yılmaz ile birlikte sandık başına gitti. Başkan Yılmaz, oy kullanırken seçimleri kazanıp halka hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.
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