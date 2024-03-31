Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, oy kullandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, oy kullandı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, oy kullandı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı. Cumhur İttifakı'nın adayı Altay, Meram Özcan Saliha Çalıkuşu İlkokulundaki 2317 Numaralı sandıkta oy verdi. Altay, vatandaşlara sandığa gelerek oylarını kullanmaları çağrısında bulundu ve seçim sürecinin nezaketli ve seviyeli geçtiğini belirtti. Altay'a, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular eşlik etti.

31.03.2024 13:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Cumhur İttifakı'nın adayı Altay, Meram Özcan Saliha Çalıkuşu İlkokulundaki 2317 Numaralı sandıkta oy verdi.

Vatandaşlara mutlaka sandığa gelerek oylarını kullanmaları çağrısında bulunan Altay, şunları söyledi:

"Biz de her Türk vatandaşı gibi eşim ve çocuklarımla gelerek oyumuzu kullandık. Konya, seçim dönemini çok nezaketli ve seviyeli bir şekilde geçirdi. Görüyoruz ki sandıklarda da vatandaşımız huzur içerisinde oyunu kullanıyor. Şimdi karar da söz de milletindir. Vatandaşımızın en iyi kararı vereceğine inanıyoruz. Bütün Konyalıları sandıklara gelip oylarını kullanmaya, demokrasi bayramımıza katılmaya davet ediyorum. Sonucun şehrimize, memleketimize, ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Altay'a, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular eşlik etti.

Kaynak: AA

Uğur İbrahim Altay, Konya, Meram, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, oy kullandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, seçimlerin sorunsuz başladığını söyledi
    14:39 Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, seçimlerin sorunsuz başladığını söyledi

    Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin Giresun'da sorunsuz başladığını ve devam ettiğini belirtti. Vali Serdengeçti, oyunu kullandığı Cumhuriyet Ortaokulu'nda seçimlerin hayırlı olmasını diledi. Seçim sürecinde 3 binin üzerinde polis ve jandarma personelinin görev yaptığını ifade eden Serdengeçti, Giresun'da demokrasi bayramının güzel şekilde tecelli ettiğini söyledi.

  • AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, oyunu mezun olduğu ilkokulda kullandı
    14:37 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, oyunu mezun olduğu ilkokulda kullandı

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Adana'da mezun olduğu ilkokulda kullandı. Çelik, seçimin hayırlı olmasını dileyerek, demokrasinin gücünün gösterileceği, yüksek katılımlı olmasını umdukları bir seçime gidildiğini söyledi.

  • Cumhur İttifakı AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan Oy Kullandı
    14:37 Cumhur İttifakı AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan Oy Kullandı

    Cumhur İttifakı AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy verdi. Eşi Fatma Doğan ile birlikte Çarşamba ilçesi Hasbahçe Mahallesi'ndeki Cumhuriyet İlkokulu'na gelen Doğan, 1145 nolu sandıkta oyunu kullandı. Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek, 'Seçimlerde inşallah demokrasimiz güçlenerek çıkacaktır. Çarşamba'mıza, Samsun'umuza, tüm ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum.' dedi.

  • Antalya'da Seçmenler Köpekleriyle Oy Kullandı
    14:37 Antalya'da Seçmenler Köpekleriyle Oy Kullandı

    Antalya'da bazı seçmenler, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde köpekleriyle oy kullandı. Kent merkezi ve ilçelerinde kurulan 6 bin 40 sandıkta oy verme işlemi devam ediyor. Bazı seçmenler arkadaşlarıyla, aile üyeleriyle okula gelirken bazıları da evcil hayvanlarıyla sandığı gitti. Serhan Tüzer ve Emine Okan isimli seçmenler, köpekleriyle birlikte oy kullanmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Erzurum'da oy kullandı
    14:36 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Erzurum'da oy kullandı

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Erzurum'un Aziziye ilçesinde oy kullanmak için sandığa gitti. Tarıkdaroğlu ve ailesi, Reşit Karabacak Spor Lisesi'nde bulunan sandıklarda oylarını kullandı. Tarıkdaroğlu, seçimlerin demokrasi şöleniyle sonuçlanmasını temenni ederek, herkese başarılar diledi.

  • Sezen Aksu, oyunu Beykoz'da kullandı
    14:36 Sezen Aksu, oyunu Beykoz'da kullandı

    Sanatçı Sezen Aksu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oyunu Beykoz Sedat Simavi Ortaokulu'nda kullandı. Aksu, sandık görevlileriyle selamlaştıktan sonra 1291 numaralı sandıkta oyunu kullandı ve okuldan ayrıldı.

  • SMA hastası İsmail İnce, ambulansta oy kullandı
    14:36 SMA hastası İsmail İnce, ambulansta oy kullandı

    Oy kullanma işlemi devam ederken, Karabük'te SMA hastası olan İsmail İnce, ambulansla oy kullanmak için Anayasa İlkokulu'na götürüldü. İnce, ambulansın içerisinde sağlık görevlilerinin yardımıyla oy kullanarak demokratik hakkını kullandı.

  • Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz Sandık Başında
    14:35 Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz Sandık Başında

    Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, çocukları ve eşi Mehtap Yılmaz ile birlikte sandık başına gitti. Başkan Yılmaz, oy kullanırken seçimleri kazanıp halka hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.


14:22 Bahçeli’nin yüzündeki morlukların nedeni belli oldu Bahçeli'nin yüzündeki morlukların nedeni belli oldu
13:50 Antalya’da 4.2 büyüklüğünde deprem Antalya'da 4.2 büyüklüğünde deprem
13:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı: Bu seçim yeni bir dönemin başlangıcına vesile olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı: Bu seçim yeni bir dönemin başlangıcına vesile olacak
13:16 İmamoğlu: Oğlum Semih ilk kez oy kullanıyor, sanırım kime oy vereceği konusunda düşünceliydi biraz İmamoğlu: Oğlum Semih ilk kez oy kullanıyor, sanırım kime oy vereceği konusunda düşünceliydi biraz
10:56 Diyarbakır’da muhtarlık seçiminde kavga: 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı Diyarbakır'da muhtarlık seçiminde kavga: 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
13:50 Her seçim kombini ayrı olay Hatice bu sefer de pembe kıyafetiyle sandık başında Her seçim kombini ayrı olay! Hatice bu sefer de pembe kıyafetiyle sandık başında
13:22 AK Parti Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu gazetecilerle tartıştı: Çekme oğlum AK Parti Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu gazetecilerle tartıştı: Çekme oğlum
12:55 Aziz Mahmut Hüdayi Aşkın Yolculuğu dizisinin setinde yangın Aziz Mahmut Hüdayi Aşkın Yolculuğu dizisinin setinde yangın
12:50 Oyunu Ankara’da kullanan Bahçeli’nin yüzündeki morluk ve şişlikler dikkat çekti Oyunu Ankara'da kullanan Bahçeli'nin yüzündeki morluk ve şişlikler dikkat çekti
12:50 Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oyunu kullandı Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oyunu kullandı
12:34 Nilperi Şahinkaya’nın sandıkta zor anları Nilperi Şahinkaya'nın sandıkta zor anları
12:27 CHP Ereğli Belediye Meclis Üyesi adayı sandık başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti CHP Ereğli Belediye Meclis Üyesi adayı sandık başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
12:21 Mansur Yavaş: Seçim sonucundan tereddüdümüz yoktur, akşam belediyenin bahçesinde buluşmak üzere Mansur Yavaş: Seçim sonucundan tereddüdümüz yoktur, akşam belediyenin bahçesinde buluşmak üzere
11:55 Dünyanın en uzun kadını Rümeysa ve Türkiye’nin en yaşlı seçmeni Arzu nine oylarını kullandı Dünyanın en uzun kadını Rümeysa ve Türkiye'nin en yaşlı seçmeni Arzu nine oylarını kullandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2024 14:40:17. #1.11#
SON DAKİKA: Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, oy kullandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement