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Konya Büyükşehir Belediyesi, Anne-Kız Kampı düzenledi

Konya Büyükşehir Belediyesi, 7-14 yaş kız çocukların anneleriyle beraber katıldığı Anne-Kız Kampı düzenledi. Kampta anneler ve kızları çeşitli etkinliklere katıldı ve eğlenceli zaman geçirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Anne-Kız Kampı düzenledi
19.12.2023 - 16:33,
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Konya Büyükşehir Belediyesi, 7-14 yaş kız çocukların anneleriyle beraber katıldığı Anne-Kız Kampı düzenledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, gençler ve çocuklar için "Konya Modeli Belediyecilik" anlayışıyla her alanda çeşitli çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Bu kapsamda hayata geçirilen projelerden Baba-Oğul ve Anne-Kız Kamplarının da değerli olduğunu belirten Altay, şunları kaydetti:

"Erkek çocuklarımızın babalarıyla, kız çocuklarımızın anneleriyle sosyalleşmesi, aralarında güçlü bağlar kurarak kaliteli zamanlar geçirmeleri amacıyla düzenlediğimiz kamplarımız büyük ilgi görüyor. Ağustosta düzenlediğimiz Baba-Oğul Kampı'nın ardından aralıkta gerçekleştirdiğimiz Anne-Kız Kampı'mız da coşkuyla tamamlandı. 118 ailenin yer aldığı Beyşehir ve Taşkent ilçelerimizdeki kamp alanlarımızda anneler ve kızları, 2 gece 3 gün eğlenceli zaman geçirdi. Kampa ilgi gösteren ve katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Bizler kıymetli yavrularımızı tebessüm ettirebilmek için çalışmaya devam ediyoruz."

Anne ve kızları çeşitli etkinlikler yaptı

Atabey Gençlik ve Eğitim Kampları kapsamında Beyşehir kamp merkezinde 58, Taşkent kamp merkezinde 60 anne ile kızı 2 gece 3 gündüz misafir edildi.

Sabah sporu ve yürüyüşü ile güne başlayan anneler, alanında uzman kadın liderler eşliğinde geleneksel sokak oyunları, ahşap boyama, voleybol, basketbol, okçuluk, paintball, doğal parfüm ve diş macunu yapımı, bileklik örme, hama boncuğu kodlaması, kanaviçe işlemesi, bilgi yarışması gibi etkinliklere kızlarıyla katıldı.

Akşamları kamp ateşi etrafında sohbet eden katılımcılar, bir yandan da sıcak ortamın tadını çıkarıp günü noktaladı.

Kaynak: AA
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