Konya Büyükşehir Belediyesi, Dünya Kışın Bisikletle İşe Gitme Günü'nde etkinlik düzenledi - Son Dakika
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Konya Büyükşehir Belediyesi, Dünya Kışın Bisikletle İşe Gitme Günü'nde etkinlik düzenledi

Konya Büyükşehir Belediyesi, Dünya Kışın Bisikletle İşe Gitme Günü\'nde etkinlik düzenledi

Konya Büyükşehir Belediyesi, Dünya Kışın Bisikletle İşe Gitme Günü dolayısıyla bir etkinlik gerçekleştirdi. Belediye Genel Sekreteri Ercan Uslu, belediye çalışanlarıyla birlikte bisikletle işe geldi ve Konya'nın bisiklet kullanımı konusunda farkındalığı artırmayı hedeflediklerini belirtti. Etkinlik kapsamında bisiklet kullananlara atkı, bere ve eldiven seti dağıtıldı.

09.02.2024 16:39
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Konya Büyükşehir Belediyesi, "Dünya Kışın Bisikletle İşe Gitme Günü" dolayısıyla etkinlik gerçekleştirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, belediye çalışanlarıyla işe bisikletle geldi.

Uslu, Türkiye'nin bisiklet şehri olarak bilinen Konya'da, Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman çeşitli projelerle bisiklet kullanımı konusunda farkındalığı artırmayı amaçladıklarını belirtti.

Etkinlikler kapsamında işe bisikletle gelen belediye çalışanları ile bisiklet kullananlara atkı, bere ve eldiven seti dağıtıldı.

Kaynak: AA

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