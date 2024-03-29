Konya Büyükşehir Belediyesi, Seydişehir'de iftar programı düzenledi.
Seyit Harun Veli Meydanı'nda düzenlenen Seydişehir Büyük İftar Sofrasında Buluşuyor, programında konuşan AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Abdulmuttalip Demirel'e destek vermek üzere bir araya geldiklerini söyledi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise başta Gazze olmak üzere İslam coğrafyasında acı ve zulümlerin olduğunu, dua etmeyi ihmal etmemek gerektiğini belirtti.
Program yapılan duanın ardından sona erdi.
Lise öğrencilerine yönelik seminer düzenlendi
Seydişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, 12. sınıf öğrencilerine yönelik seminer gerçekleştirildi.
Belediye Düğün Salonunda gerçekleştirilen programda, eğitimci ve yazar Süleyman Beledioğlu, Sınav Motivasyonu ve Stresle Mücadele konularında öğrencilere bilgi verdi.
Program, öğrencilerle soru ve cevabın ardından sona erdi.
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Küçükçekmece'de, bir şüpheli ağabeyiyle yaşadığı alacak verecek meselesi yüzünden uzun namlulu silahla rastgele havaya ateş açtı. Silahla dehşet saçan şüphelinin o anları çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda kimse yaralanmazken, şüpheli gözaltına alındı.
CHP Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Niğde'de mera kapsamı dışına çıkarılan arazilerle ilgili açıklama yaparak, bu kararların hayvancılığın gelişmesini engellediğini belirtti. Adem, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya seslenerek, çiftçilerin ve hayvancılığın desteklenmesi gerektiğini ve bu yanlıştan vazgeçilmesini istedi.
Denizli'nin Buldan ve Çivril ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin açıklama yaparak, seçim sonuçlarını hızlı bir şekilde alacaklarını belirtti. Yavuz, Türkiye'de 1 milyon aktif ve 1 milyon lojistik destek sağlayan arkadaşlarıyla bu işi gerçekleştirdiklerini söyledi. Ayrıca, sandık sayısının 259 bin 903 olduğunu ve herkesin kendi sandığında oy kullanması gerektiğini vurguladı.
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SUBÜ Dil Eğitim-Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SADEM) tarafından 'Kardeşlik Buluşması' temalı iftar etkinliği düzenlendi. Uluslararası öğrenciler, şehir protokolü ve üniversitenin akademik ve idari personelleriyle bir araya geldi. Programda SADEM Korosu öğrencileri ilahiler seslendirdi.
TÜRKPATENT'in Şubat ayı verilerine göre Erzurum, bu yılın ilk iki ayında toplamda 4 patent başvurusu gerçekleştirerek Türkiye illeri sıralamasında 17. sırada yer aldı. Doğu Anadolu Bölgesi illeri arasında ise birinci sırada yer alan Erzurum, bölge patent başvurularının yüzde 29'unu oluşturdu.
Samsun Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında 9 yıl 3 ay 20 gün hapis cezası bulunan ve yarı açık cezaevi firarisi olan C.U.'yu Plaka Tanıma Sistemi (PTS) sayesinde yakaladı. Şahsın sahte kimlik kullandığı ve başkasına ait kimliği kullanmak suçundan da soruşturma başlatıldı.
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