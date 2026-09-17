Konya'da 120 özel eğitim kurumuna 97 koli eğitim materyali desteği verildi - Son Dakika
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Konya'da 120 özel eğitim kurumuna 97 koli eğitim materyali desteği verildi

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Konya\'da 120 özel eğitim kurumuna 97 koli eğitim materyali desteği verildi
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Konya Büyükşehir Belediyesi ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında, Konya merkez ve ilçelerdeki 120 özel eğitim kurumunda öğrenim gören öğrencilere eğitim materyali desteği sağlandı.

Konya'da özel gereksinimli çocuklar için Karatay Birol Polat Özel Eğitim Anaokulu'nda eğitim materyali dağıtım programı gerçekleştirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, Konya merkez ve ilçelerde faaliyet gösteren 120 özel eğitim kurumunda öğrenim gören öğrencilere eğitim materyali desteği sağlandığı aktarıldı.

Açıklamada ifadesine yer verilen Konya Valisi İbrahim Akın, özel çocukların toplumsal yaşama katılımları ve kendi kendilerine hayatlarını idame ettirebilmeleri adına bu materyallerin kullanımının ve onların hizmetine sunulmasının önemli olduğunu ifade etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Belediye olarak hayatın her anında özel gereksinimli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Şehirde 120 okulda materyallerin dağıtımını gerçekleştirdiklerini ifade eden Altay, "97 koliden oluşan materyaller, özel çocuklarımızın günlük hayatlarını kolaylaştıracak eğitimleri içeren önemli bir iş oldu. İnşallah bununla eğitim alan çocuklarımız güzel gelişimler gösterecekler. Hepsine hayat boyu başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Otrar ise daha güçlü iş birlikleriyle özel eğitime olan desteklerinin artacağına inandıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu protokol ve bu protokole bağlı olarak ortaya çıkan hizmet, yerel yönetimlerle kamu kurumları arasında nasıl bir iş birliği yapılabileceğini ve bunun ne kadar güzel sonuçlar doğurabileceğini gösteren çok güzel bir örnek oldu. Buradaki değişim yalnızca bir çocuğa materyal desteği olarak değil, onların hayatlarına dokunan bir el oldu. Birinin hayatını değiştirmek sadece kendisininkini değil, ondan sonraki bütün insanların hayatını değiştirmekle eşdeğer."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Konya'da 120 özel eğitim kurumuna 97 koli eğitim materyali desteği verildi - Son Dakika
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