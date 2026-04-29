Konya'da 2. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Paneli Düzenlendi
Konya'da 2. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Paneli Düzenlendi

29.04.2026 13:56
Konya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen panelde, iş sağlığı ve güvenliği alanında uzman isimler bilgilendirmelerde bulundu.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü kapsamında “2. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Paneli” düzenledi. Panel, Mevlana Kültür Merkezi'nde 382 kişinin katılımıyla gerçekleşti. Açılış konuşmasını yapan Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, iş sağlığı ve güvenliğinin insan hayatına verilen değerin somut ifadesi olduğunu vurguladı.

Panel üç oturum halinde yapıldı. İlk oturumda İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Ömer Şahin başkanlığında mevzuat konuları ele alındı. İkinci oturumda Doç. Dr. Cebrail Şimşek başkanlığında iş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri işlendi. Üçüncü oturumda ise Prof. Dr. Niyazi Bilim başkanlığında iş hijyeni, ekipman bakımları ve makine emniyeti konuları tartışıldı. Panel, soru-cevap, anket ve bilgi yarışmasının ardından plaket takdimiyle sona erdi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
