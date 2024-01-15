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Konya'da durdurulan otomobilden 31 ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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Konya'da durdurulan otomobilden 31 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Konya'nın Kulu ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 31 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait şarjörler bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

Konya\'da durdurulan otomobilden 31 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
15.01.2024 - 10:25,  Güncelleme: 10:25
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Konya'nın Kulu ilçesinde, polis ekiplerinin durdurduğu otomobilden 31 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, durumundan şüphelendikleri otomobili Konya- Ankara kara yolu Ankara Caddesi üzerinde oluşturulan kontrol noktasında durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada bagaj kısmında poşetlenmiş halde 31 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait şarjörler ele geçirildi.

Otomobilde bulunan ve gözaltına alınan M.K. ve C.A. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak Konya E tipi kapalı ceza infaz kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA
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