Masaj Salonunda Cinayet: Şüpheli Tutuklandı

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Konya'da yaşayan 4 çocuk annesi kadını bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Merkez Selçuklu ilçesindeki bir masaj salonunda çalışan 30 yaşındaki Elif Ceren A'nın bıçaklanmasıyla ilgili yakalanan E.D'nin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öldürülen Elif Ceren A'nın 4 çocuk annesi olduğu, kendisine şiddet uyguladığı belirtilen E.D. hakkında bir süre önce uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

Ahmet Yesevi Caddesi'nde bulunan bir masaj salonunda dün, Elif Ceren A. bıçakla öldürülmüş halde bulunmuş, polis olayla ilgili E.D'yi gözaltına almıştı.