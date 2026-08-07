Konya'da 450 Bin Lira ve Altın Hırsızlığı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Konya'da 450 Bin Lira ve Altın Hırsızlığı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da otomobilden 450 bin lira ve 50 gram altın çalan 5 kişi gözaltına alındı.

Konya'da otomobilden 450 bin lira ve 50 gram altın çaldıkları tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, camı kırılan araçtan 450 bin lira ve 50 gram altın çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Polis, şüphelilerin olayın ardından kullandıkları sahte plakalı araçla kaçtıklarını tespit etti.

Teknik ve fiziki takibin ardından şüpheliler M.U, Y.Ç, U.C.K, Ş.Ş. ve S.K. Konya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Konya, Ankara ve Kırıkkale'de düzenlediği operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemleri süren zanlılardan M.U'nun 21, Y.Ç'nin 20, U.C.K'nin 21, Ş.Ş'nin 10 ve S.K'nin 5 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Konya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da 450 Bin Lira ve Altın Hırsızlığı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yargıtay’dan primle çalışanlara müjde Tazminatına eklenecek Yargıtay’dan primle çalışanlara müjde! Tazminatına eklenecek
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Yüzyılın en önemli devlet projesi Adalet Bakanı Akın Gürlek: Yüzyılın en önemli devlet projesi
Bir annenin en acı günü 39 yaşındaki evladını cansız halde buldu Bir annenin en acı günü! 39 yaşındaki evladını cansız halde buldu
Talihsiz kadının cenazesi sıkıştığı araçtan güçlükle çıkarıldı Talihsiz kadının cenazesi sıkıştığı araçtan güçlükle çıkarıldı
28 ilde CHP’li başkan kalmadı İşte Yeni Parti’ye geçenlerin sayısı 28 ilde CHP'li başkan kalmadı! İşte Yeni Parti'ye geçenlerin sayısı
Dev kamyonun altında sürüklendi, burnu bile kanamadan kurtuldu Dev kamyonun altında sürüklendi, burnu bile kanamadan kurtuldu

14:05
Salah’a büyük ayıp Eğer doğruysa dünyaya rezil olduk
Salah'a büyük ayıp! Eğer doğruysa dünyaya rezil olduk
13:52
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi 7 saatlik yol 1 saat 45 dakikaya düşüyor
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! 7 saatlik yol 1 saat 45 dakikaya düşüyor
13:37
Bakan Şimşek’ten oğlu için iş isteyen yaşlı kadına Kürtçe yanıt
Bakan Şimşek'ten oğlu için iş isteyen yaşlı kadına Kürtçe yanıt
11:51
Vücuduna kene yapışan genç kadın hayatını kaybetti
Vücuduna kene yapışan genç kadın hayatını kaybetti
10:25
Dembele eşinin peçe tercihini anlattı: Güzel yüzüm...
Dembele eşinin peçe tercihini anlattı: Güzel yüzüm...
08:58
Terörsüz Türkiye yasa teklifi, Meclis Adalet Komisyonu’nda kabul edildi
Terörsüz Türkiye yasa teklifi, Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2026 14:30:02. #7.12#
SON DAKİKA: Konya'da 450 Bin Lira ve Altın Hırsızlığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.