Konya'da 61. Kütüphane Haftası Başladı - Son Dakika
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Konya'da 61. Kütüphane Haftası Başladı

Konya'da 'Üreten Kütüphaneler' temasıyla Kütüphane Haftası etkinlikleri açılışla başladı.

07.04.2025 15:16
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Konya'da "Üreten Kütüphaneler" ana temasıyla 7-12 Nisan arasında düzenlenen 61. Kütüphane Haftası etkinlikleri için açılış töreni yapıldı.

İl Kültür Turizm Müdürü Mehmet Yünden, Konya İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen açılış töreninde, kitap okuma ve kütüphane kullanma konularındaki bilinci güçlendirmek istediklerini söyledi.

"Üreten Kütüphaneler" temasına önem verdiklerini belirten Yünden, "Sosyal ve kültürel ihtiyaçlar erkenden tespit edilmiş vaziyette ve Bakanlığımız, kütüphanelere adeta yeni bir misyon, vizyon kazandırma niyetinde. Kültür merkezi, sosyal merkez, üreten kütüphane, bütün bunları bir araya getirdiğiniz zaman kütüphaneleri bundan sonra, şehrin, bölgenin entellektüel merkezi gibi düşüneceğiz." diye konuştu.

Yünden, kütüphaneleri örgün eğitime destekçi bir kurumdan daha öte gençlerin hayatının merkezinde, sosyalleştikleri, vakit geçirdikleri, ürettikleri merkezler haline getirmek istediklerini vurguladı.

Konya İl Halk Kütüphanesi Müdürü Nurcan Sevensoy da bu yılki temanın "Üreten Kütüphaneler" olduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Geleneksel kütüphaneler, tarihin her döneminde bilginin saklanması, korunması ve erişilebilir kılınması görevini üstlenmiştir. Ancak bilgiye erişimin bir tık uzağımızda olması ve bireylerin içerik oluşturma arzusu arttıkça, kütüphanelerin de sadece bilgiyi saklama alanı olmaktan öteye geçmesi gerekliliği doğmuştur. Bu gereklilik sonucunda da üreten kütüphaneler kavramı ortaya çıkmıştır. Üreten kütüphaneler, kullanıcıların sadece bilgiye erişimini sağlamakla kalmayıp, yeni içerikler üretmelerine olanak sağlayan inovatif mekanlardır. Üreten kütüphanelerde bilgi paylaşımı, yaratıcılık ve işbirliği ön plandadır. Kullanıcılar dijital teknolojiler ve fiziksel olanaklarla donatılmış bu alanlarda projeler geliştirebilir, içerikler üretebilir ve kendi düşüncelerini somutlaştırma olanağı sağlayabilirler."

Sevensoy, kütüphanelerinde 109 bine yakın kitap bulunduğunu, üye sayısının da 119 bine yakın olduğunu belirterek, üye sayısı ve kapasite arttırımı çalışmalarının da sürdüğünü anlattı.

Konuşmaların ardından İl Halk Kütüphanesinden en fazla sayıda kitap alıp okuyan üyelere ödül takdim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Konya'da 61. Kütüphane Haftası Başladı - Son Dakika

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