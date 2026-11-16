Konya'da 7 şüpheli serbest bırakıldı, 28 bin 940 paket kaçak sigara ele geçirildi

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1-15 Kasım tarihleri arasında düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "5607 Sayılı Kaçakçılık ile Mücadele Kanuna Muhalefet" suçunun önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonlarda 28 bin 940 paket kaçak sigara, 33 bin 770 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 20 litre etil alkol, 22 kilogram tütün ve 73 paket nargile tütünü ele geçirildi.

Konuya ilişkin yakalanan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. ???????