Konya\'da 70 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Konya'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 70 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a" muhalefet suçuna yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalar kapsamında 70 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi.