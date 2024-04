Güncel

Konya'da AKOM teyakkuzda

Başkan Altay, şiddetli rüzgara karşı ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu söyledi

KONYA - Konya'da, Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi teyakkuza geçti. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şiddetli rüzgarın şehrin belli bölümlerinde etkisini gösterdiğini, buna mukabil Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin teyakkuz halinde olduğunu dile getirdi.

Vatandaşları oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyaran Başkan Altay, "Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi sosyal medya hesabından yayınlanan uyarılara dikkat edelim. AKOM'da tüm şehir kameraları ve risk bölgeleri an be an takip ediliyor ve sahada görevli arkadaşlarımıza çalışma noktaları veriliyor. Rüzgarın şiddetini artacağı yönünde tahminleri tekrar hatırlatıyorum. Mesire alanı ve yoğun ağaçlı parklarımızda lütfen dikkatli olalım. Trafiğe kapanan Sille Alt Geçidimizi yeniden trafiğe açtık" diye konuştu.

Öte yandan, AKOM'dan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "İlimizde meydana gelen kuvvetli fırtınanın etkisiyle Afet Koordinasyon Merkezimize gelen ihbarlara ekiplerimiz anında müdahale ediyor. Trafikte seyir halinde olan tüm vatandaşlarımızın çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

Çalışmalara devam eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri fırtına sebebiyle kırılan ağaçları keserek kamyonlara yükleyip kaldırıyor.