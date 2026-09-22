Konya'da anne babasını öldüren öğrenciye iki ağırlaştırılmış müebbet davası açıldı - Son Dakika
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Konya'da anne babasını öldüren öğrenciye iki ağırlaştırılmış müebbet davası açıldı

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Konya'da anne ve babasını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan hukuk fakültesi öğrencisi hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, sanığın cezai sorumluluğunun tam olduğu ve haksız tahrik bulunmadığı ifade edildi.

Konya'da tartıştığı anne ve babasını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan hukuk fakültesi öğrencisi hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen soruşturma kapsamında, 15 Mayıs'ta yaşanan olaya ilişkin hazırlanan iddianame 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, olay yeri, otopsi, cezai ehliyet, kriminal ve dijital inceleme raporları, kamera görüntüleri, 112, nüfus ve adli sicil kayıtları, beyanlar ve sanık Cihan D'nin ifadelerine yer verildi.

İddianamede, 22 yaşında hukuk fakültesi öğrencisi sanık Cihan D'nin Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde veteriner hekim olarak çalışan annesi Nazife Çiğdem D. ve babası Gökhan D. ile aynı evde yaşadığı belirtildi.

Sanığın olay günü tartıştığı anne ve babasını bıçaklayarak öldürdüğü ifade edilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Sanığın öğle saatlerinde üzerindeki kanlı kıyafetler ve bitkin halinden şüphelenen çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polise durumu itiraf ettiği anlaşılmıştır. Soruşturma kapsamında maktullerin birden fazla bıçak darbesiyle sanık oğulları tarafından öldürüldüğünün tespit edildiği anlaşılmıştır."

İddianamede, sanık Cihan D'nin küçük yaşlardan itibaren psikiyatrik şikayetlerinin bulunduğu ifade edildi.

Sanığın, şikayetler üzerine ailesi tarafından sağlık kuruluşlarına tedavi amacıyla götürüldüğü belirtilen iddianamede, şu bilgilere yer verildi:

"Temin edilen tıbbi evraklara göre sanığın, ilk psikiyatri başvurusunun Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Polikliniğinde 2018'de hasta olmaktan korkma, el yıkamada ve duş almada artış, kedilerden kendisine hastalık bulaşacağı düşüncesi şikayetleri olduğu, sanığa 'obsesif kompulsif bozukluk, depresif bozukluk ve okul fobisi' tanısının konulduğu anlaşılmıştır. İlerleyen süreçlerde sanığın, belirli aralıklarla yine psikiyatri servislerine aynı tanılarla müracaat ettiği, takipli hasta olduğu ve son 3 ayda okula gitmeyi bıraktığı tespit edilmiştir."

Sanığın cezai sorumluluğunun tam olduğu anlaşıldı

Sanık hakkında alınan cezai ehliyet raporuna da yer verilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Şüphelinin geçmişe yönelik tüm tıbbi evrakları temin edilerek tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu müdürlüğü kanalıyla sağlık kurulundan alınan 3 Temmuz tarihli cezai ehliyet raporunda üst soydan akrabaya kasten öldürmek suçuna yönelik işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayabildiği, bu fiille ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneğinin, cezai sorumluluğunun tam olduğu belirlenmiştir. Soruşturmada dosyadaki deliller, sanığın geçmişe yönelik tıbbi evrakları ve buna ilişkin hazırlanan ceza ehliyet raporu hep birlikte değerlendirildiğinde, maktullerin sanık çocukları Cihan D. tarafından öldürülmesini gerektirir ortada 'haksız tahrik' veya hukuka uygunluk sebeplerini doğurur herhangi bir neden bulunmadığı anlaşılmıştır."

İddianamede, sanık Cihan D'nin iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Olay

Cihan D. (22), Havzan Mahallesi'ndeki evlerinde 15 Mayıs'ta tartışma sonucu babası Gökhan D. (57) ve annesi Nazife Çiğdem D'yi (56) bıçakla öldürdükten sonra evden kaçmıştı.

Cihan D'yi mahalledeki parkta bacağından bıçakla yaralanmış halde görenler durumu polise bildirmiş, ihbar üzerine olay yerine gelen ekiplere, anne ve babasını bıçakladığını söyleyen şüpheli gözaltına alınmıştı.

Hukuk fakültesi öğrencisi olduğu öğrenilen Cihan D. tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
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