Konya\'da Atatürk için 88\'inci yıl dönümünde anma töreni düzenlendi

Konya'da Atatürk için 88'inci yıl dönümünde anma töreni düzenlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası kapsamında Atatürk Anıtı'nda anma töreni yapıldı. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla törene katılanlar ve kentteki vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.
KONYA'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88'inci yıl dönümünde törenle anıldı.
Konya'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası için Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Törene katılan vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla alana geldi. Saat 09.05'i gösterdiğinde sirenler çaldı ve saygı duruşunda bulunuldu. Trafikte araçlarından inenler, kaldırımda yürüyenler, otobüs duraklarındaki vatandaşlar da Ata'ya saygı duruşunda bulundu.
Kaynak: DHA
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