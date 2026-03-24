Konya'da Baba Cinayeti: Zanlı Tutuklandı
Konya'da Baba Cinayeti: Zanlı Tutuklandı

24.03.2026 18:50
Meram'da tartıştığı babası Tahsin T.'yi öldüren Mehmet Akif T. tutuklandı.

Konya'nın merkez Meram ilçesinde tartıştığı babasını öldüren zanlı tutuklandı.

Sahibiata Mahallesi Denizciler Sokak'taki bir apartmanda 22 Mart'ta yaşanan olayda Mehmet Akif T. (33), evde tartıştığı babası Tahsin T'yi (59) boğarak öldürdü.

Bir gün boyunca babasının cesediyle aynı evde kaldığı öğrenilen şüpheli, dün ablasını arayıp babasını öldürdüğünü söyledikten sonra evden kaçtı.

Ailenin ihbarı üzerine dün akşam olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Tahsin T'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, il dışına kaçtığı belirlenen Mehmet Akif T'yi kısa sürede yakalayarak Konya'ya getirdi.

Şüpheli, Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA

