Konya'da Bağlama Ustası Mikail Ağdaş, Hayvanlarıyla Bebek Gibi İlgileniyor - Son Dakika
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Konya'da Bağlama Ustası Mikail Ağdaş, Hayvanlarıyla Bebek Gibi İlgileniyor

Konya'da yaşayan bağlama ustası Mikail Ağdaş, gün içerisinde kuzusu ve köpeğiyle birlikte her yere gidiyor. Ağdaş, geçen hafta sahiplendiği oğlağı da bebek gibi ilgilenerek biberonla besliyor. Evini birçok hayvana açan Ağdaş'ın canlılar arasında, yavruyken doğaya bıraktığı baykuş da bulunuyor. Ağdaş, hayvanlarının üzerine titreyerek bakımlarını özenle yapıyor ve onlarla birlikte yürüyüş yaparak kilo verdiğini belirtiyor.

12.07.2024 11:15
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Konya'da gün içerisinde her yere kuzusu ve köpeğiyle giden bağlama ustası Mikail Ağdaş, geçen hafta sahiplendiği oğlakla da bebek gibi ilgileniyor.

Çocukluğundan beri hayvanlara duyduğu sevgiyle çok sayıda kedi ve köpek besleyen 40 yaşındaki Ağdaş'ın evini açtığı canlılar arasında, yavruyken bakıp doğaya bıraktığı baykuş da bulunuyor.

Evli ve bir çocuk babası Ağdaş, en son 4 ay önce köpeği "Nia"yı sahiplendikten sonra, üç günlükken evini açtığı ve 2 aydır biberonla beslediği kuzusuna da "Çiçek" adını verdi.

Hayvanlarının üzerine titreyen, bakımlarını özenle yapan Ağdaş, geçen hafta sahiplendiği oğlağı da biberonla besliyor.

"Çiçeği" de çok özlediği için yanından ayırmıyor

Ağdaş, AA muhabirine, her yere kuzusu ve köpeğiyle gitmekten çok mutlu olduğunu söyledi.

Adını "Kezban" koyduğu oğlağı da sahiplenerek ailesini büyüttüğünü anlatan Ağdaş, şöyle konuştu:

"Kuzuları sevdiğimi bilen besici bir arkadaşım, 'Annesini kaybeden bir kuzuya bakmak ister misin?' diye sordu. Kuzuyu aldım. Veteriner arkadaşlarım da yardımcı oldu. Biberonla baktım. Çoğunlukla evdeydik ama 10 gündür benimle atölyeye geliyor. Özlüyorum artık. Hep benimle olmasını istedim. Sabah geliyoruz, akşam gidiyoruz. 'Nia' da bizi yalnız bırakmıyor. Biri sağımda, biri solumda. Normalde ben yürümeyi hiç sevmem ama onlarla yürüyorum. Bu yürüyüşler sayesinde de 5 kilo verdim."

Ağdaş, atölyeye de manava da birlikte gittiği hayvanlarının tasmasız da olsa peşinden hiç ayrılmadığını belirterek, "Hayvanlar birbirleriyle iyi anlaşıyor. Onlarla kalabalık bir aile olduk. Hanım, 'Biz normalde evde 3 kişiydik, 6 olduk.' diye kızıyor. Allah birliğimizi bozmasın, herkese nasip etsin. 3,5 yaşında kızım var, o da hayvanlarla iyi anlaşıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Konya'da Bağlama Ustası Mikail Ağdaş, Hayvanlarıyla Bebek Gibi İlgileniyor - Son Dakika

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