Konya'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü - Son Dakika
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Konya'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

Konya\'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

Meram'da pazar yerinde bıçakla yaralanan 1 kişi hastanede hayatını kaybetti, 3 şüpheli gözaltında.

21.10.2024 09:46
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Konya'nın Meram ilçesinde, bıçaklı kavgada yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Melikşah Mahallesi'ndeki pazar yerinde, Muhammet Oğuzhan Yaşar ile kimliği öğrenilemeyen kişiler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yaşar, bıçakla yaralandı.

Olay yerinden 34 GCS 53 plakalı otomobiliyle ayrılan Yaşar, yolda bilincini kaybetti. Araç, Akkonak Sokak'ta park halindeki 3 araca çarparak durdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, kaldırıldığı Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, olaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Konya'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü - Son Dakika

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