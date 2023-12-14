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Konya'da bir butik sahte Instagram hesabıyla dolandırıcılık yaparak binlerce müşteriyi dolandırdı - Son Dakika
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Konya'da bir butik sahte Instagram hesabıyla dolandırıcılık yaparak binlerce müşteriyi dolandırdı

Konya'da bir butiğin Instagram hesabını kopyalayıp, marka ürünleri yarı fiyatına satışa çıkaran dolandırıcılar, kendileri ile irtibata geçen 4 bin müşteriyi dolandırdı. Dolandırıcılık olayı, bir müşterinin elbisesinin gelmediğini söylemesi üzerine ortaya çıktı. Butik sahibi suç duyurusunda bulundu ve dolandırıcıların 11 ayrı banka hesabını belirledi. Mağdurlar tüketici mahkemesine başvurmaya başladı.

Konya\'da bir butik sahte Instagram hesabıyla dolandırıcılık yaparak binlerce müşteriyi dolandırdı
14.12.2023 - 12:05,
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KONYA'da bir butiğin Instagram hesabını kopyalayıp, marka ürünleri yarı fiyatına satışa çıkaran kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, kendileri ile irtibata geçen 4 bin müşteriyi dolandırdı. Bir müşterinin kendilerine ulaşması ile gerçeği ortaya çıkaran butik sahibi Haydar Sular (43), suç duyurusunda bulundu.

Selçuklu ilçesinde kadın giyim butiği işleten Haydar Sular, 17 gün önce bir müşterinin, butiğin Instagram hesabı üzerinden aldığı elbisenin kendisine ulaşmadığını söylemesi üzerine sosyal medya hesaplarını kontrol etti. Sular, butiğinin aynı isimle açılan sosyal medya hesabı olduğunu fark etti. Sahte hesabı kontrol eden Sular, marka ürünleri yarı fiyatına satışa çıkardıkları yalanı ile vatandaşların dolandırıldığını tespit etti. Delilleri toplayan Sular, avukatıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

'BU SÜREÇTE İŞ KAYBIMIZ OLDU'

Hüseyin Sular, "Bizi bir müşteri aradı, onun sayesinde farkına vardık. Bizim kendi ismimiz ve logomuzu, adresimizi, mağazamızın içinden görüntülerle Instagram hesabı açmışlar. Farklı markalardan ürünleri sergileyerek, bizim sayfamızmış gibi yarı fiyatına satış yaptıklarını gördük. Önce, 'Kapıda ödeme var' diyorlar sonra, 'Kampanyamız sadece para transferi için geçerli' diyorlar. 27 Kasım tarihinden itibaren mağdurlar, bize ulaşmaya başladı. Bu mağdurları da savcılığa yönlendiriyoruz. Bu süre içerisinde 4 bine yakın kişi mağdur edilmiş. Marka ihlali yönünden şikayetçi olduk. Bu süreçte iş kaybımız oldu. Sabahtan gece yarılarına kadar telefonla vatandaşlara durumu anlatıyoruz. Bu dolandırıcıların yakalanacağına inanıyoruz" dedi.

11 AYRI BANKA HESABI BELİRLENDİ

Dolandırıcılara ait 11 banka hesabını belirlediklerini söyleyen Haydar Sular'ın avukatı Sena Tan ise "Müvekkilim açısından kişisel verilerin ve marka ihlal edilmesi bakımından şikayetçi olduk. Şu an ulaştığımız 11 tane banka hesabı var. Bunların bir kısmına tedbir konuldu. Bir kısmına da konulmasını bekliyoruz. Şu aşamada vatandaşların bir kısmı, tüketici mahkemesine başvurmaya başladı. Daha fazla mağduriyet olmaması için de onları yönlendiriyoruz" diye konuştu.

Öte yandan dolandırıcıların müşterilerle girdikleri diyaloglarda, bazı vatandaşların para transferinden kaygı duyduklarında, "Merak etmeyin efendim, içiniz rahat olsun" şeklinde yanıt verdikleri ekran görüntülerine yansıdı. (DHA

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Konya'da bir butik sahte Instagram hesabıyla dolandırıcılık yaparak binlerce müşteriyi dolandırdı - Son Dakika
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