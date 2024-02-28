Konya'da bir kişi evinde öldürüldü, damadı tutuklandı - Son Dakika
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Konya'da bir kişi evinde öldürüldü, damadı tutuklandı

Konya\'da bir kişi evinde öldürüldü, damadı tutuklandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde, Mehmet Akif Mahallesi'nde yaşayan Cuma Han, evinde satırla öldürülmüş halde bulundu. Olayla ilgili olarak Han'ın damadı Nazım M. ile olay günü evde oldukları belirlenen B.E. ve M.A. gözaltına alındı. Nazım M. tutuklanırken diğer zanlılar serbest bırakıldı. Nazım M., kayınpederiyle görüşmek için Konya'ya gelmiş ve aralarında çıkan kavgada Cuma Han'ı öldürdüğü iddia ediliyor.

28.02.2024 11:06
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Konya'nın Ereğli ilçesinde, bir kişinin evinde öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan damadı tutuklandı.

Mehmet Akif Mahallesi Murat Bildik Sokak'ta Cuma Han'ın (67) yalnız yaşadığı evde satırla öldürülmesiyle ilgili 2 kişi daha yakalandı.

Han'ın damadı Nazım M. ile olay günü evde oldukları belirlenen B.E. ve M.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Nazım M. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İlçede iki gün önce, Han'ın evinde öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili ihbarı yapan Nazım M. gözaltına alınmıştı.

Eşinden boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Nazım M. kayınpederiyle görüşmek için Niğde'den Konya'ya gelmiş, ikili arasında çıkan kavgada zanlının, Cuma Han'ı satırla öldürdüğü ileri sürülmüştü.

Kaynak: AA

Ereğli, Konya, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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