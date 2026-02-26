Konya'da Butik Çikolata Üretimi - Son Dakika
Konya'da Butik Çikolata Üretimi

26.02.2026 11:48
Şerivan Demir ve Ela Ertaş, ev mutfaklarında öğrendikleri butik çikolata yapımını iş haline getirdi.

Konya'da yaşayan Şerivan Demir ve Ela Ertaş, öğrendikleri butik çikolata yapımını evlerinin mutfağında işe dönüştürerek sipariş alıyor.

Demir ile Ertaş, Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarına (KOMEK) giderek butik çikolata yapımını öğrendi.

Evlerinin mutfağında sipariş üzerine çikolata yapan kadınlar, sevdikleri işle üretime katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyor.

İki çocuk annesi Şerivan Demir (46), AA muhabirine, küçüklüğünden beri gastronomiye duyduğu ilgiden dolayı zaman zaman kurslara katıldığını, profesyonel aşçılık eğitimleri aldığını söyledi.

Çalışma hayatından sonra mutfağa yönelmeye karar verdiğini anlatan Demir, "Geçen yıl KOMEK ile tanıştım. Pastacılık ve çikolata üzerine eğitimler aldım. Hayalimi gerçekleştirmek için evde yeni yeni denemelere başladım." dedi.

"Sabrettikçe, yeni şeyler yaptıkça, ürettikçe çok hoşuma gitti"

Demir, eğitimler aldıkça mutfak disiplinini de kazandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bence mutfak insana üretmeyi öğretiyor. Bana biraz daha farklı bir bakış açısı kazandırdı, ufkumu değiştirdi. Pastacılıkta gramaj önemli, uymak zorundasınızdır. Bu iş bana sabretmeyi öğretti. Sabrettikçe, yeni şeyler yaptıkça, ürettikçe çok hoşuma gitti. Çikolata ve butik pasta yapıyorum. Şu an yeniyim. Yakın çevremin doğum günü pastalarını yaptım. Yakın çevremden talepler oldu. Hobi olarak başlamıştım ama ilerleyen zamanda kendi işletmemi açmayı düşünüyorum."

Olumlu geri dönüşler mutlu ediyor

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde aşçılık eğitimi alan Ela Ertaş (23) da eğitiminin devamı olarak bazı işletmelerde çalıştığını dile getirdi.

KOMEK'te butik çikolata ve yaş pasta eğitimi aldığına değinen Ertaş, bir süre sonra eğitimini kendi mutfağında mesleğe dönüştürmeye karar verdiğini söyledi.

Ertaş, evinin mutfağını çikolata üretimi için uygun hale getirdikten sonra sipariş almaya başladığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Hijyen ve titizlikle çalışmaya çok özen gösteriyorum. Çikolatayı satış yaparken bile aileme yapıyormuş gibi düşünüyorum. Kendi düzenim, kendi bildiğim yer ve sakinlikle çalışıyorum. Müziğimi açıyorum, sakin sakin çalışıyorum. Çikolata mutluluktur. Satış yapmaya başladım. İnsanlar da birbirlerine tavsiye etmeye başladı. İl dışına hatta yurt dışına sipariş gönderdim. Mutfak sabır isteyen bir yer, çikolata da öyle. Çünkü etrafın dağılması, kirlenmesi, bunlar özen isteyen şeyler. Bir kalıbın temizlenmesi bile sabır gerektiren bir şey. Yeni bir pastanın ya da bir çikolatanın üstünü süslemesi beni mutlu ediyor. İnsanlara da bunu özenle hazırlayarak verdiğimde ve geri dönüşü de çok güzel olduğunda mutlu oluyorum."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Şerivan Demir, Gastronomi, Güncel, Konya, Son Dakika

