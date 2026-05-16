Konya\'da Çift Bıçaklanarak Öldürüldü

Konya'nın Meram ilçesinde bir çiftin evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş bulunmasıyla ilgili oğulları gözaltına alındı.

Cihan D. (22), Havzan Mahallesi'ndeki evlerinde babası Gökhan D. (57) ve annesi Nazife Çiğdem D. (56) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Cihan D, anne ve babasını bıçakladıktan sonra evden kaçtı.

Cihan D'yi mahalledeki parkta bacağından bıçakla yaralanmış halde görenler, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplere, anne ve babasını bıçakladığını söyleyen şüpheli gözaltına alındı.

İtfaiyenin yardımıyla eve giren polis ve sağlık ekipleri, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler, incelemenin ardından Konya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kentteki özel bir üniversitenin hukuk fakültesinde öğrenci olduğu öğrenilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.