Konya'da çıkan yangınlar kontrol altına alındı - Son Dakika
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Konya'da çıkan yangınlar kontrol altına alındı

Konya'nın Kulu ilçesinde çıkan arazi ve müştemilat yangınları, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Kozanlı Mahallesi'nde çıkan arazi yangınında 5 dekarlık arpa ekili arazi zarar gördü. Zincirlikuyu Mahallesi'nde ise bir evin müştemilatında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü ancak hasar meydana geldi.

14.06.2024 16:15
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Konya'nın Kulu ilçesinde ekili arazide çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kozanlı Mahallesi'nde, arpa ekili arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle arazideki yangın söndürüldü.

Yangında, 5 dekarlık arpa ekili arazi zarar gördü.

Kulu'da müştemilat yangını

Kulu ilçesinde bir eve ait müştemilatta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Zincirlikuyu Mahallesi'nde, Kadir D'ye ait evin müştemilatında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Jandarma ekiplerine sevk edildi.

Ekiplerin kısa sürede söndürdüğü yangında, hasar oluştu.

Kaynak: AA

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