Konya'da Cinayet Davası: Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi

Konya'da 2006'da 25 yaşındaki kadının öldürülmesiyle ilgili tutuklanan sanık karı koca hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, maktul Yeter Öztürk'ün annesi ile sanık ve tanık beyanlarına, araştırma tutanaklarına ve olay yeri inceleme raporuna yer verildi.

Maktulün annesi Nazire Öztürk'ün kızından haber alamaması üzerine karakola ve savcılığa başvurduğu, kaybından bir süre sonra kızının otomobilinin sanık Adem S. tarafından satıldığını öğrendikten sonra cinayeti anladığı, sanıklardan şikayetçi olduğu belirtildi.

İddianamede ifadesine yer verilen Adem S, "Maktulle sevgiliydik. Babam öğrenince bu ilişkinin bitmesi için baskı yaptı. Ben de gece saatlerinde Yeter'in evine gittim. Babamla bu konuda tartıştığımızı söyleyince Yeter ile de tartışmaya başladık. Bana küfür edince, krem kutusuna benzer cisimle başının arka kısmına doğru vurdum." beyanında bulundu.

İlerleyen saatlerde evine gidip eşi Havva'yı zorla arabaya bindirip tekrar maktulün evine gittiğini belirten sanık,"Maktulü görünce eşim koşarak kaçtı. Gidip arabaya kilitledim." dedi.

Maktulü taşımak için bir kutuya koyduğunu anlatan Adem S, kutuyu araçla Güneysınır'a götürdüğünü, ağlayıp araçtan inmek isteyen eşine izin vermediğini, aracı durdurduğu noktada kutuyu kibritle tutuşturduğunu kaydetti.

Sanık, aracı notere birlikte gittiği eşine, maktulün imzasını taklitle sattığını itiraf etti.

İddianamede ifadelerine yer verilen diğer sanık Havva S. de ilgisi olmadığı olaya eşinin kendisini zorla dahil ettiğini savundu.

19 yıllık plan delillerle çürütüldü

İddianamede, maktulün kimliği meçhulken 2025'te İstanbul Adli Tıp Kurumunca yapılan kan örneği incelemesiyle kimlik tespitinin yapıldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında maktulün ölümünden bir hafta önce otomobiline sanık Adem S. adıyla trafik cezası kesildiği tespit edildi.

Delillerin açık olduğu, sanıkların olay günü fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiklerinin tespit edildiğini vurgulanan iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Havva S'nin olaya dahli olmadığına dair beyanların gerçeği yansıtmadığı anlaşılmıştır. Telefon görüşmeleri ve baz kayıtlarıyla ifadelerinin çelişkili olduğu, sanık Adem S'nin öldürme kastı olmadığı iddiasına rağmen, yanına kutu, kelepçe, şeffaf eldiven ve benzeri eşyalar aldığı belirlenmiştir. Sanıkların 15 gün sonra maktulün aracının satışını sahte imza atarak almaları ve vekaletle satmaları da aralarındaki fikir ve eylem birliğini göstermektedir. Sanıkların bir gün yakalanıp adli merciler önüne çıkarılacaklarını hesaba katarak daha önceden verdikleri savunmaları doğrultusunda Adem S'nin az ceza alması, Havva S'nin ise olayda suça iştirak etmediği izlenimi vererek suçtan kurtulması için plan ve kurgu kurdukları tüm dosya kapsamından anlaşılmıştır. Adli tıp raporları, telefon kayıtları ve eylemin işleniş şekli de dikkate alındığında suçu birlikte işlemiş oldukları, savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu kanaatine varılmıştır."

İddianamede, her iki sanığın da canavarca hisle tasarlayarak öldürme suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Konya'nın Meram ilçesinde 2025'te yapılan başvuru üzerine Güneysınır ilçesinde 2006'da cesedi bulunan kadının 25 yaşındaki Yeter Öztürk'e ait olduğu tespit edilmişti. Gözaltına alınan Adem S. ile Havva S. tutuklanmıştı.