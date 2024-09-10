Karapınar\'da Domates Yüklü TIR Kazası: Şoför Hayatını Kaybetti

Güncel

KONYA'nın Karapınar ilçesinde refüje çarpan domates yüklü TIR'ın alt geçitte devrildiği kazada şoför Ali Güner (54), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Karapınar Devlet Hastanesi kavşağı alt geçidinde meydana geldi. Ali Güner'in kullandığı 07 AJM 447 plakalı TIR, kontrolden çıkarak refüje çarptı ardından devrildi. Kazada Ali Güner, olay yerinde hayatını kaybetti. Güner'in cenazesi otopsi için Karapınar Devlet Hastanesi morguna götürüldü. TIR dorsesindeki domatesler etrafa saçılırken, alt geçit bir süre trafiğe kapatıldı. Yolun temizlenmesinin ardından alt geçit trafiğe açılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.