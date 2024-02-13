Konya\'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı

Konya'nın Karatay ve Selçuklu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Aramalarda, 103 gram uyuşturucu ham maddesi, 187 gram uyuşturucu madde ve 1 tabanca ele geçirildi.
Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi'nde ise durdurulan aracın sürücüsünün üzerinde bir miktar uyuşturucu hap bulundu. Araçta yapılan aramada da yaklaşık 5 bin 500 uyuşturucu hap ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 35 bin sağlıkçı atanacak, mülakata yok. Tüm adaylar eşit koşullarda yarışacak
Fenerbahçe'de 16 yabancı futbolcu bulunmasına rağmen, yabancı sınırı gereği TFF listesine bildirilmeyen 2 oyuncu belirlendi. İngiliz oyuncu Ryan Kent ve sakatlığı sebebiyle lisansı çıkarılmayan Luan Peres, listede yer almadı.
CHP'de İstanbul ilçe adaylarının tanıtımı için düzenlenen toplantıda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a hizmet için tam yol ileri dedi. CHP lideri Özgür Özel'in toplantıya katılmaması dikkat çekti. İmamoğlu, salondan gelen protesto seslerine karşılık olarak CHP kürsüsüne saygı duyulması gerektiğini belirtti. Toplantıda CHP İstanbul Belediye Başkan Adayları da açıklandı.
İstanbul'da bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine yapılan operasyonda tutuklanan 4 şüpheliden birinin Youtube fenomeni olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin ifadelerinde masaj salonunu açma sebepleri ve suçlamaları kabul etmedikleri belirtildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu. Gergin başlayan tanıtım toplantısına CHP lideri Özgür Özel'in katılmaması dikkatlerden kaçmadı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, şiddetli yağışa anında müdahale ettiklerini belirterek, metrekareye 300 kilogramın üzerinde yağış düştüğünü açıkladı. Can kaybının olmadığını belirten Böcek, vatandaşların acil işleri olmadıkça evlerinden çıkmamalarını rica etti.
Didem Soydan, 3 yıllık ilişkisinde aldatıldığını öğrenince eski sevgilisiyle ilişkiye girerek intikam aldığını söyledi. Soydan, kendisini aldatan sevgilisine bu durumu söyleyerek ilişkisini bitirdiğini de belirtti.
Ortaköy Sahili'nde 2 kişi, inşaat çalışması yapılan yolun çökmesi üzerine denize düştü. Bölgeye itfaiye, sağlık ekipleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı sevk edildi. Denize düşen bir kişi kurtarılırken dalgıçlar diğer kişinin cansız bedenine ulaştı.
Son Dakika › Güncel › Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?