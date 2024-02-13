Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı

Konya\'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı

Konya'nın Karatay ve Selçuklu ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda toplamda 103 gram uyuşturucu ham maddesi, 187 gram uyuşturucu madde, 1 tabanca, 5 bin 500 uyuşturucu hap ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

13.02.2024 11:51  Güncelleme: 12:17
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Konya'nın Karatay ve Selçuklu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Aramalarda, 103 gram uyuşturucu ham maddesi, 187 gram uyuşturucu madde ve 1 tabanca ele geçirildi.

Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi'nde ise durdurulan aracın sürücüsünün üzerinde bir miktar uyuşturucu hap bulundu. Araçta yapılan aramada da yaklaşık 5 bin 500 uyuşturucu hap ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

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