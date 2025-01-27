Konya'nın Çumra ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Tahir Ferliarslan idaresindeki 42 CBK 50 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Küçükköy ve Abditoğlu mahalleleri arasında yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobildeki Kamile Özat ve Meliha Ferliarslan hayatını kaybetti, sürücü Tahir Ferliarslan yaralandı.
Son Dakika › Güncel › Konya'da Elektrik Direğine Çarpan Araçta 2 Ölü - Son Dakika
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