Konya'da Elektroşokla Balık Avlayanlara Yüksek Cezalar - Son Dakika
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Konya'da Elektroşokla Balık Avlayanlara Yüksek Cezalar

Konya'nın Beyşehir ilçesinde elektroşokla balık avlayan 2 kişiye 209 bin 972 lira idari para cezası uygulandı. Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Beyşehir Jandarma Asayiş Bot Komutanlığına bağlı ekipler, yasak dönemde kaçak avcılığın önüne geçilmesine yönelik denetim yaptı. Denetimde, elektro şokla avcılık yaptığı tespit edilen 2 kaçak avcı yakalandı. Avcılara toplam 209 bin 972 liralık idari para cezası kesildi. Av malzemelerine ve akım verilerek avlanan çok sayıda sazan balığına el koyuldu. El koyulan balıklar Beyşehir Göl Feneri Yardımlaşma Derneğine bağışlandı.

14.06.2024 22:33
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde elektroşokla balık avlayan 2 kişiye 209 bin 972 lira idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Beyşehir Jandarma Asayiş Bot Komutanlığına bağlı ekipler, yasak dönemde kaçak avcılığın önüne geçilmesine yönelik denetim yaptı.

Denetimde, elektro şokla avcılık yaptığı tespit edilen 2 kaçak avcı yakalandı.

Avcılara toplam 209 bin 972 liralık idari para cezası kesildi. Av malzemelerine ve akım verilerek avlanan çok sayıda sazan balığına el koyuldu.

El koyulan balıklar Beyşehir Göl Feneri Yardımlaşma Derneğine bağışlandı.

Kaynak: AA

Jandarma, Beyşehir, Konya, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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