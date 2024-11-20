Konya'da Eşini Bıçakla Öldüren Sanığın Yargılanması Başladı

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Konya'da otomobilde tartıştığı karısını bıçakla öldüren tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı.

3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Bekir D, taraf avukatları ve maktul Elif D'nin yakınları katıldı.

Söz verilen Bekir D, eşini 2009'da başkasıyla konuşurken yakaladığını, sonraki süreçte bu tür şeyler devam ettiği için boşanmak istediğini söyledi.

Önce kabul eden eşinin sonra anlaşmalı boşanmayı istemediğini anlatan Bekir D, yaşananlardan dolayı pişman olduğunu kaydetti.

Savcı duruşmada açıkladığı mütalaasında, "Eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep ettiği sanık için "haksız tahrik indirimi" uygulanarak, 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Selçuklu ilçesi Hüsamettin Çelebi Mahallesi'nde Bekir D, eşi ve çocuğuyla 21 Ağustos'ta otomobilde seyir halindeyken tartıştığı eşi Elif D'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdükten sonra polis merkezine giderek teslim olmuştu.