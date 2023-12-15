 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Konya'da Eşrefoğlu İlkokulu'nda Yerli Malı Haftası etkinliği düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da Eşrefoğlu İlkokulu'nda Yerli Malı Haftası etkinliği düzenlendi

Konya'da bulunan Eşrefoğlu İlkokulu, Yerli Malı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte Türk kültürünü tanıttı. Öğrenciler, yöresel kıyafetler giyerek evlerinden getirdikleri yöresel yemekleri sergiledi ve öğretmenlerine ve ailelere ikram etti. Proje kapsamında logo yarışmasını kazanan öğrenciye madalya verildi.

Konya\'da Eşrefoğlu İlkokulu\'nda Yerli Malı Haftası etkinliği düzenlendi
15.12.2023 - 13:55,
Abone Ol

Konya'da Eşrefoğlu İlkokulu'nda, Yerli Malı Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Okul öğretmenleri Fatma Zehra Çelebi, Gülşen Özdoğan ve Halil İbrahim Davarcı öğrencilerle "eTwinning Projesi" yürüttü.

"Be Part of The Cultural Heritage (Kültürel Mirasın Parçası Ol)" isimli projenin aralık ayı etkinliği için 5 ortak ülkedeki okullar, kendi kültürünü tanıttı.

Eşrefoğlu İlkokulu öğretmen ve öğrencileri de Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası'nı kutladı, Türk kültürünü tanıttı.

Düzenlenen program kapsamında okulda, "Bir Başkadır Benim Memleketim" temalı köşe oluşturuldu.

Yöresel kıyafet giyen öğrenciler, evlerinden getirdikleri yöresel yemekleri sergiledi.

Çeşitli etkinliklerle eğlenen öğrenciler, daha sonra sergiledikleri lezzetleri, öğretmenlerine ve ailelere ikram etti.

Öğretmenlerden Özdoğan, çocuklara projeler sayesinde Türk Kültürünü tanıtmalarının ve yerli malı kullanımının özendirilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Projede logo yarışmasını kazanan öğrenci Ali Ender Akdaş'a madalya verildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Fatma Zehra, Yerli Malı, Konya, Yemek, Kültür, Etkinlik, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da Eşrefoğlu İlkokulu'nda Yerli Malı Haftası etkinliği düzenlendi - Son Dakika


14:05
Takımlar tam dişimize göre! İşte Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri Takımlar tam dişimize göre! İşte Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
14:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Büyükşehir adaylarını aralık ayı sonuna doğru açıklayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Büyükşehir adaylarını aralık ayı sonuna doğru açıklayacağız
13:32
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un UEFA gelirleri belli oldu Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un UEFA gelirleri belli oldu
12:54
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da gazeteciyi öldüresiye dövdü İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da gazeteciyi öldüresiye dövdü
12:50
Merkez'in enflasyon tahminiyle hesap değişti! İşte memur ve emekliye yapılacak zam oranı Merkez'in enflasyon tahminiyle hesap değişti! İşte memur ve emekliye yapılacak zam oranı
12:49
Vatandaşa inek sattıran fatura göndermişlerdi! ASKİ'deki usulsüzlükler Sayıştay raporunda Vatandaşa inek sattıran fatura göndermişlerdi! ASKİ'deki usulsüzlükler Sayıştay raporunda
12:48
Ece Ronay, eski eşinin iş yerini kurşunlattığı gerekçesiyle gözaltına alındı Ece Ronay, eski eşinin iş yerini kurşunlattığı gerekçesiyle gözaltına alındı
12:42
MHP, Erdoğan'ın baba ocağı Güneysu'da aday göstermeme kararı aldı MHP, Erdoğan'ın baba ocağı Güneysu'da aday göstermeme kararı aldı

Son Dakika
14:05 Takımlar tam dişimize göre! İşte Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
14:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Büyükşehir adaylarını aralık ayı sonuna doğru açıklayacağız
13:32 Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un UEFA gelirleri belli oldu
12:54 İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da gazeteciyi öldüresiye dövdü
12:50 Merkez'in enflasyon tahminiyle hesap değişti! İşte memur ve emekliye yapılacak zam oranı
12:49 Vatandaşa inek sattıran fatura göndermişlerdi! ASKİ'deki usulsüzlükler Sayıştay raporunda
12:48 Ece Ronay, eski eşinin iş yerini kurşunlattığı gerekçesiyle gözaltına alındı
12:42 MHP, Erdoğan'ın baba ocağı Güneysu'da aday göstermeme kararı aldı
12:40 Ece Ronay gözaltında - 1
11:52 Balığa çıkan baba ve kızı, gölün derinliklerinde 150 yıllık gemi enkazı buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 14:20:57. #1.13#
SON DAKİKA: Konya'da Eşrefoğlu İlkokulu'nda Yerli Malı Haftası etkinliği düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement