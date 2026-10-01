Konya'da eylül ayı uyuşturucu operasyonlarında 70 şüpheliden 10'u tutuklandı

Konya Jandarma Komutanlığı ekiplerince eylül ayında gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 70 şüpheliden 10'u cezaevine gönderildi.

Konya İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre operasyonlarda, 8 bin 808 gram kubar esrar, 744 gram kenevir tohumu, 545 adet sentetik hap, 328 kök kenevir, 169 gram sentetik uyuşturucu, 32 gram metamfetamin, 10 gram kokain ele geçirildi.

İcra edilen faaliyetler kapsamında yakalanan 70 şüpheliden 60'ı ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken 10'u sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.