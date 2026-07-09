Konya'da Geleneksel Bal Hasadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Konya'da Geleneksel Bal Hasadı

09.07.2026 17:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyşehir'de düzenlenen programda arıcılık potansiyeli ve bal üretimi desteklendi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde geleneksel bal hasadı programı gerçekleştirildi.

Arıcılığın yoğun olarak yapıldığı Doğanbey Mahallesi Ladin Mevkisi'nde düzenlenen programda, kovanlardaki ballar hasat edildi.

Konya Valisi İbrahim Akın, burada yaptığı konuşmada, Konya'nın tarım ve hayvancılık alanında ülkenin öncü şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

Konya'nın geniş coğrafyası, zengin florası ve bitki çeşitliliğiyle arıcılık açısından son derece önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden Akın, "Konya'da 1733 arıcılık işletmesinde, 127 bin arı kolonisi bulunuyor. 2025'te yaklaşık 900 ton bal üretimi gerçekleştirildi. Bu rakamlar, Konya'nın arıcılık alanındaki güçlü potansiyelini ortaya koyuyor." diye konuştu.

Akın, devletin her zaman üreticilerin yanında olduğunu, ilgili bakanlıklar ve kurumlar aracılığıyla arıcılık sektörüne çeşitli destekler sağlandığını aktardı.

Konya'da 1390 işletmeye yaklaşık 12 milyon 591 bin lira destek verildiğini anlatan Akın, "Konya Arı Yetiştiricileri Birliği ile iş birliği içerisinde arıcılığın daha da geliştirilmesi için çalışmalar sürüyor. Konya balı kendine özgü aroma ve lezzetiyle önemli bir değer. Amacımız hem bal üretimini artırmak, hem de kaliteli balın tüketiciye güvenilir ve sağlıklı şekilde ulaştırılmasını sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Programa; Vali Yardımcısı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, Türkiye Arıcılar Birliği Merkez Başkanı Ali Demir, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Gastronomi, Ekonomi, Güncel, Konya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da Geleneksel Bal Hasadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erzincan’ın nüfusu her yıl eriyor Erzincan'ın nüfusu her yıl eriyor
20 yıl sonra yeniden hayat buldu: Çatak’ta kuruyan su kaynağı akmaya başladı 20 yıl sonra yeniden hayat buldu: Çatak'ta kuruyan su kaynağı akmaya başladı
Van’ın Muradiye ilçesinde suya girmek tamamen yasaklandı Van'ın Muradiye ilçesinde suya girmek tamamen yasaklandı
NATO zirvesi dünya basınında böyle yankılandı NATO zirvesi dünya basınında böyle yankılandı
Elazığ’da organize suç örgütünün elebaşı ile yöneticisine toplam 752 yıl 9 ay hapis cezası Elazığ'da organize suç örgütünün elebaşı ile yöneticisine toplam 752 yıl 9 ay hapis cezası
Cumhurbaşkanı Erdoğan anlattı Liderler karşılamada yeniçerileri görünce... Cumhurbaşkanı Erdoğan anlattı! Liderler karşılamada yeniçerileri görünce...

17:35
Ali Koç yollamıştı, Aziz Yıldırım geri getirdi İlk açıklaması çok konuşulur
Ali Koç yollamıştı, Aziz Yıldırım geri getirdi! İlk açıklaması çok konuşulur
17:05
TSK’yla ilgili vahim iddialar yalan çıktı Doktor memurluktan ihraç edildi
TSK'yla ilgili vahim iddialar yalan çıktı! Doktor memurluktan ihraç edildi
16:22
Selin ardından kobra istilası Yaklaşık 900 yılan köyü bastı
Selin ardından kobra istilası! Yaklaşık 900 yılan köyü bastı
16:17
NATO Zirvesi’nin Menüsü: Türk Mutfağı
NATO Zirvesi’nin Menüsü: Türk Mutfağı
14:23
Pentagon’un 3 katı büyüklüğünde Ay Yıldız Karargahı’ndan ilk görüntüler
Pentagon'un 3 katı büyüklüğünde! Ay Yıldız Karargahı'ndan ilk görüntüler
13:29
CHP’li Süleyman Bülbül: 21 Temmuz’dan sonra 100 milletvekiliyle yeni bir oluşum başlatabiliriz
CHP'li Süleyman Bülbül: 21 Temmuz'dan sonra 100 milletvekiliyle yeni bir oluşum başlatabiliriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2026 18:11:01. #7.13#
SON DAKİKA: Konya'da Geleneksel Bal Hasadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.