Konya'da Göletlere Yavru Sazanlar Bırakıldı

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Konya'nın bazı ilçelerindeki göl ve göletlere yavru sazanlar bırakıldı.

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Konya'daki iç suları balıklandırma çalışmalarını sürdürüyor.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında Akşehir, Hüyük, Derebucak, Taşkent, Yalıhüyük, Bozkır, Doğanhisar, Ilgın, Derbent, Kadınhanı ve Akören ilçelerindeki 55 yer, balıklandırma çalışmasına dahil edildi.

İlçelerdeki söz konusu göl ve göletlere salınmak üzere toplam 1 milyon 170 bin adet yavru sazan yetkililere teslim edildi.

Çalışmalara, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Yücel Doğan da eşlik etti.