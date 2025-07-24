Konya'da Gönüllü İtfaiyecilik Projesi - Son Dakika
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Konya'da Gönüllü İtfaiyecilik Projesi

Konya\'da Gönüllü İtfaiyecilik Projesi
24.07.2025 12:09
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Konya'da kırsal mahallelerde yangınlara gönüllü itfaiyecilerle hızlı müdahale sağlanıyor.

KONYA'da Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Gönüllü İtfaiyecilik Projesi, kırsal mahallelerde çıkan yangınlara ilk müdahalenin hızlı ve etkili bir şekilde yapılmasını sağlıyor. 31 ilçeye bağlı 615 kırsal mahallede toplam 2 bin 208 gönüllüye verilen su tankerleriyle, yangınların büyümeden söndürülmesi sağlanıyor. Adaköy Mahalle Muhtarı Talip Özmen, "Gönüllü itfaiyecilik bize çok büyük olanak sağladı. Yangınlarda itfaiye gelmeden önce ateşin önünü kesen bizleriz. 24 saat dolu tankerimizle bekliyoruz. Herhangi bir ihbarla hemen harekete geçiyoruz" dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 2014 yılında hayata geçirilen Gönüllü İtfaiyecilik Projesi ile çıkan yangınlara hızlı müdahale olanağı sağlanıyor. Proje kapsamında, bugüne kadar 31 ilçeye bağlı 615 kırsal mahallede toplam 2 bin 208 gönüllüye yangına ilk müdahale ve yangın tankeri kullanımı konularında eğitim verildi. Yangın anında hızlı müdahaleyi mümkün kılmak amacıyla traktörlere entegre edilebilen 3 ton kapasiteli 615 yangın söndürme su tankeri de mahallelere teslim edildi. Eğitim alan gönüllü itfaiyeciler, teslim edilen tankerler ile bugüne kadar 7 bin 390 yangına müdahale etti.

'İTFAİYE GELMEDEN ATEŞİN ÖNÜNÜ KESEN GÖNÜLLÜLERİZ'

Beyşehir ilçesi Adaköy Mahalle Muhtarı Talip Özmen, gönüllü itfaiyecilikle bölgedeki yangınlara ilk müdahaleyi yaptıklarını belirterek, "Gönüllü itfaiyecilik bize çok büyük olanak sağladı. Yangınlarda itfaiye gelmeden önce ateşin önünü kesen bizleriz. 24 saat dolu tankerimizle bekliyoruz. Herhangi bir ihbarla hemen harekete geçiyoruz" dedi.

Esence Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Bayır da yaklaşık 2 yıldır gönüllü itfaiyecilik yaptığını dile getirerek, "Mahallemizde çıkan bir yangına itfaiye ekibi yetişene kadar anlık müdahale ediyoruz. Konya Büyükşehir Belediyemizin verdiği tanker ile can ve mal kaybının önüne geçilmesi adına ilk müdahaleyi yapıyoruz" diye konuştu.

'GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK TOPLUMSAL DAYANIŞMA RUHUNU CANLANDIRIYOR'

Kırsaldaki yangınlara gönüllülerin müdahalesinin oldukça önemli olduğunu belirten Konya İtfaiye Daire Başkanlığı Sivil Savunma Amiri Hüseyin Ceylan, "Konya modeli gönüllü itfaiyecilik projemiz 2014 yılında başladı. Kırsalda çıkan yangınlara ilk müdahale kapasitesini geliştirmek amacıyla yürütülmektedir. Bu sayede 31 ilçemize 615 tanker dağıtımının yanı sıra 2 bin 208 gönüllü yetiştirildi. Merkezden uzak mahallelerimizde ilk müdahale ve etkin müdahale olanağı sağlanmıştır. Gönüllülerimiz 8 günlük bir eğitimden geçiyorlar. Yangına ilk müdahale ve afet acil durum yönetimi, koordinasyon ve takım çalışması gibi eğitimler veriliyor. Karşılaştığımız en çok yangın türleri anız ve buna bağlı olarak orman yangınları. Sonrasında ahır ve mesken yangınları görülüyor. Gönüllülerimiz bu noktada bizim elimiz kolumuz oluyor. Gönüllü itfaiyecilik toplumsal dayanışma ruhunu canlandıran, sadece yangınlara müdahale değil, aynı zamanda bilinçlendirme hareketidir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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