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Konya'da 3 zanlı, haberleşme kablosu çalmaktan tutuklandı - Son Dakika
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Konya'da 3 zanlı, haberleşme kablosu çalmaktan tutuklandı

Konya'nın Yunak ilçesinde, metrelerce uzunluktaki haberleşme kablosunu çaldıkları öne sürülen 3 zanlı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalınan kablonun izini sürerek şüphelilerin ikametlerinde kesme makası, kurusıkı tabanca ve çalıntı bakır kabloyu ele geçirdi. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

Konya\'da 3 zanlı, haberleşme kablosu çalmaktan tutuklandı
28.12.2023 - 17:45,
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Konya'nın Yunak ilçesinde haberleşme kablosu çaldıkları öne sürülen 3 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yunak'ta metrelerce uzunlukta direk üstü bakır kablonun çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheli C.Ç, R.H. ve C.Ç'nin ikametinde, kesme makası, kurusıkı tabanca ile bakır kablo ele geçirdi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Konya'da 3 zanlı, haberleşme kablosu çalmaktan tutuklandı - Son Dakika
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