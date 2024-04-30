Konya\'da Hırsızlık Zanlıları Tutuklandı

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Konya'nın Kadınhanı ilçesinde 3 kişi hırsızlık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kadınhanı İlçesi Kolukısa Mahallesinde M.G. isimli esnaf, iş yerinin kapısının kırılıp, 30-40 bin lira civarındaki elektrikli aletlerinin çalındığını belirterek jandarmaya suç duyurusunda bulundu.

Jandarma ekipleri iş yerine giden yol üzerindeki farklı güvenlik kameralarının görüntülerini izleyerek hırsızları tespit etti.

Çalınan şarjlı matkap, şarjlı dokapaj, şarjlı fleksi, elmas matkap uçları, flex uçlar, elektrikli alet bataryaları ve bunların çantaları ile diğer elektrikli malzemeler, M.B., H.A. ve K.G.'nin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ele geçirildi.

Çalınan mallar sahibine teslim edilirken, 3 hırsızlık zanlısı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.