Konya'da hızla gelen araç, öğretmeni öldürdü

12.03.2026 12:49
229 km/h hızla kırmızı ışıkta bekleyen araca çarpan İsmail Andaç, 25 yıl hapis cezasıyla yargılanıyor.

KONYA'da 229 kilometre hızla gittiği aracı ile kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarparak öğretmen Mevlüt Külcü'nün (40) ölümüne neden olan İsmail Andaç (41) hakkında 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada, "Kaza esnasında kendimde olsaydım, ayağım frene giderdi. Keşke ben ölseydim de böyle bir kaza olmasaydı" dedi.

Kaza, 3 Ekim 2025'te saat 13.30 sıralarında Meram ilçesi Antalya Çevreyolu Caddesi'nde meydana geldi. Cuma namazına gitmek için yola çıkan Mehmet Akif İnan Anadolu Lisesi'nde görevli kimya öğretmeni Mevlüt Külcü yönetimindeki 42 BT 341 plakalı otomobile, kırmızı ışıkta, İsmail Andaç'ın kullandığı 42 AIT 900 plakalı otomobil arkadan çarptı. İkiye bölünen otomobildeki Külcü hayatını kaybetti, Andaç yaralandı. 2 çocuk babası Mevlüt Külcü, Ilgın ilçesinde toprağa verildi. Andaç ise tedavisinin ardından tutuklandı.

229 KİLOMETRE HIZLA ÇARPTIĞI TESPİT EDİLDİ

İsmail Andaç'ın kullandığı otomobilin hızı, fren izi olmaması nedeniyle Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri tarafından kavşaktaki kamera kayıtlarından tespit edildi. Ekipler, Andaç'ın otomobilinin kamera açısına girdiği andan, Mevlüt Külcü'nün aracına çarptığı ana kadarki mesafenin 207 metre olduğu ve otomobilin bu mesafeyi 3,5 saniyede katettiğini saptadı. Bu veriler üzerinden Andaç'ın kullandığı aracın hızının 229 kilometre olduğu hesaplandı. Andaç'ın kazadan hemen önce 2 kez de kırmızı ışık ihlali yaptığı belirlendi. Ayrıca Andaç'ın kan ve idrar testinde, kannabinoid adı verilen uyuşturucu madde bulunduğu tespit edildi.

'KAMERA KAYITLARI HER ŞEYİ AÇIKLIYOR'

Tutuklu İsmail Andaç'ın, Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanmasına bugün başlandı. Andaç, mahkemedeki savunmasında, "Benim herhangi bir hastalığım yok. Olaydan sonra psikolojim bozulduğu için ilaçlarla ayakta duruyorum. Kaza esnasında bilincim yerinde olsaydı, kırmızı ışık ihlali yapmazdım. Bilincim kapalı olduğu için kaza oldu" dedi. Sanık avukatının, tanıkların dinlenilmesi yönünde talebini mahkeme başkanı, "Kamera kayıtları her şeyi açıklıyor. Tanık beyanına gerek yok" diyerek talebi reddetti.

'KEŞKE ÖLSEYDİN'

Cumhuriyet savcısı da mahkemeye sunduğu mütalaasında; Andaç'ın, aracıyla 229 kilometre hızla gitmesi ve öncesinde kırmızı ışık ihlalleri yapması nedeniyle 'Olası kastla öldürme' suçundan 25 yıla kadar hapsini istedi. Tekrar söz alan Andaç, "Kaza esnasında kendimde olsaydım, ayağım frene giderdi. Keşke ben ölseydim de böyle bir kaza olmasaydı" dedi. Bu sırada salonda bulunan Mevlüt Külcü'nün eşi Başak Külcü, "Keşke ölseydin" diyerek bağırdı. Beyanların ardından mahkeme heyeti, duruşmayı 7 Nisan'a erteledi.

Haber: Hasan DÖNMEZ KONYA DHA

Kaynak: DHA

