Konya\'da İlk Evim Projesi ile Bayram Sevinci

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ???????Konya'da İlk Evim Projesi kapsamında inşa edilen yeni evlerinde ilk bayramı karşılamaya hazırlanan vatandaşların görüntülerini paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 81 ilde dar gelirli vatandaşların ev sahibi olabilmesi için sosyal konut projelerini sürdürüyor.

Bu kapsamda bugüne kadar TOKİ'nin sosyal konut projeleriyle 1 milyon 757 bin sosyal konut ile milyonlarca vatandaş ev sahibi oldu.

İlk Evim Projesi kapsamında Konya'nın Sarayönü ilçesi Yukarı Mahallesi'nde yatay mimari anlayışıyla radye temel, tünel kalıp sistemiyle inşa edilen 127 sosyal konut daha hak sahiplerine teslim edildi. Ramazandan önce evlerine yerleşen vatandaşlar, yeni evlerinde ilk bayramı karşılayacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Bakan Kurum da sosyal medya hesabından yeni evlerine yerleşen vatandaşların görüntülerini paylaştı.

Hak sahibi Ayşegül Şimşek'in "Artık kapını kendi evim diyerek açıyorsun" sözlerini alıntılayan Kurum, "Bazen tek bir cümle bütün emeğin, sevincin, şükrün ifadesi olmaya yetiyor. Yuvalarımızda artık her gün bayram gibi." ifadesini kullandı.