Konya'da İlkokulda Sıra Tartışması: 8 Yaşındaki İki Öğrenci Veliler Tarafından Darp Edildi

Konya'nın Karatay ilçesindeki Kocatepe İlkokulu'nda geçtiğimiz Çarşamba günü 2. sınıf öğrencileri H.G. ve S.M.S., bir kız öğrenciyle sıra yüzünden tartıştı. Cuma günü ise kız öğrencinin anne, baba ve babaannesi okula gelerek H.G. ve S.M.S.'yi darp etti. Olay sonrası aileler hastanede darp raporu alıp polise şikayetçi oldu.

H.G.'nin annesi Fatma Gül, çocuğunun saçından sürüklenip tahtaya vurulduğunu, babaanne, anne ve baba tarafından dövüldüğünü anlattı. S.M.S.'nin annesi Mine Selbasanoğlu ise çocuğunun psikolojisinin bozulduğunu, korkudan polis olma hayalinden vazgeçtiğini belirtti. Aileler avukat tutarak davayı sonuna kadar takip edeceklerini söyledi.