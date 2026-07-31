Konya'da IPARD Hibe Destekleri ile 9 Projeye Onay - Son Dakika
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Konya'da IPARD Hibe Destekleri ile 9 Projeye Onay

Konya\'da IPARD Hibe Destekleri ile 9 Projeye Onay
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IPARD III Programı kapsamında Konya'da 9 projeye 63 milyon lira hibe desteği sağlandı.

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği (AB) eş finansmanıyla yürütülen Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) kapsamında yatırımcılara sunulan hibe destekleri, kırsal kalkınma ve tarımsal üretimin güçlendirilmesine katkı sağlamaya devam ediyor.

Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, IPARD III Programı 10. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında Konya'da desteklenmesi uygun bulunan 9 projeye ilişkin sözleşmelerin teslim töreni, Vali İbrahim Akın'ın katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Törene, Vali Akın'ın yanı sıra TKDK Konya İl Koordinatörü İbrahim Hakan Karabulut, kooperatif başkanları, yatırımcılar ve proje sahipleri katıldı.

Çağrı kapsamında desteklenmesine karar verilen 9 projenin 7'si süt toplama merkezi, 2'si ise meyve-sebze depolama ve paketleme alanında gerçekleştirilecek.

Süt toplama merkezi projelerinden 6'sı, il genelinde faaliyet gösteren ve kolektif girişimciliğin geliştirilmesi bakımından önemli bir yere sahip olan tarımsal kalkınma

kooperatifleri tarafından hayata geçirilecek.

Desteklenecek 9 projenin toplam yatırım bütçesi 101 milyon lira olurken, yatırımcılara toplam 63 milyon lira hibe desteği sağlanacak.

Projelerin hayata geçirilmesiyle Konya'da 18 süt toplama aracı, 13 araç üstü tank, 8 süt soğutma ve depolama ekipmanı ile günlük toplam 200 ton süt toplama kapasitesi oluşturulacak. Ayrıca meyve-sebze alanında yıllık 4 bin 80 ton depolama ve paketleme kapasitesi tesis edilecek.

Törende, IPARD III Programı kapsamında destek almaya hak kazanan proje sahiplerine sözleşmeleri Vali Akın tarafından teslim edildi.

Kaynak: AA

Hibe Desteği, Güncel, Konya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da IPARD Hibe Destekleri ile 9 Projeye Onay - Son Dakika

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