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Konya'da işe yerleştirme vaadiyle dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Konya'da işe yerleştirme vaadiyle dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, üniversitede işe yerleştirme vaadiyle 3 kişiyi dolandırdığı iddia edilen zanlı tutuklandı. Jandarma ekipleri, 63 bin lira dolandırılan vatandaşların şikayeti üzerine çalışma başlattı ve şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Zanlının dolandırıcılık, hırsızlık, yağma ve uyuşturucu kullanmak suçlarından kaydı olduğu belirlendi.

Konya\'da işe yerleştirme vaadiyle dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı
20.12.2023 - 14:25,
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Konya'nın Selçuklu ilçesinde 3 kişiyi "işe yerleştirme" vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma komutanlığı ekipleri, Tepekent Mahallesi'nde yaşayan 3 vatandaşın kentteki bir üniversitede işe aldırılacağı bahanesiyle toplamda 63 bin lira dolandırılmasına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, bu kişileri dolandıran şüphelinin "dolandırıcılık", "hırsızlık", "yağma" ve "uyuşturucu kullanmak" suçlarından kaydı bulunan M.Y. olduğunu belirledi.

Jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Konya'da işe yerleştirme vaadiyle dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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