 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Konya'da işletmenin sosyal medya hesabı dolandırıcılığı - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da işletmenin sosyal medya hesabı dolandırıcılığı

Konya'da bir işletmenin sosyal medya hesabının kopyalanarak binlerce vatandaşın dolandırıldığı ortaya çıktı. İş yeri sahibi suç duyurusunda bulunurken, avukatı da marka hakları ve kişisel verilerin ihlal edildiğini belirtti. Dolandırıcılar tarafından kullanılan İBAN numaraları savcılığa bildirildi.

Konya\'da işletmenin sosyal medya hesabı dolandırıcılığı
14.12.2023 - 10:03,  Güncelleme: 10:05
Abone Ol

Konya'da, işletmesinin sosyal medyadaki hesabının dolandırıcılarca kopyalanarak vatandaşların mağdur edildiğini fark eden iş yeri sahibi, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Merkez Selçuklu ilçesinde kadın giyim dükkanı işleten Haydar Sular, 27 Kasım'da bir vatandaşın kendilerini arayıp, sipariş verdiği ürünün gönderilmemesinden şikayetçi olması üzerine, iş yerinin sosyal medya hesabının kopyalandığını fark etti.

Dolandırıcılarca, işletmesinin kopyalanan sosyal medya hesabından binlerce vatandaşın "İndirimli ürün satıyoruz." yalanıyla dolandırıldığını öğrenen Sular, daha fazla kişinin dolandırılmaması için mücadele veriyor.

İş yeri sahibi Sular, AA muhabirine, kendilerine ulaşan mağdur sayısının 4 bin civarında olduğunu söyledi.

Bu süreçte ciddi zarara uğradıklarını aktaran Sular, "Tahminimize göre dolandırıcılar bu yöntemle hesaplarına 8 ile 10 milyon lira civarında para geçirdi. Pahalı ürünleri ucuza satıyorlarmış gibi gösterip vatandaşları ikna ederek dolandırıyorlar." dedi.

"Müvekkilim işlerini yapamaz hale geldi"

Sular'ın avukatı Sena Tan ise müvekkilinin, marka hakları ve kişisel verilerinin ihlal edilerek mağdur edildiğini belirtti.

Olaydan 2 gün sonra savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını vurgulayan Tan, şunları kaydetti:

"İş yerini arayan mağdurlarla dosya numarasını paylaşarak bunu bildiriyoruz. Müvekkilim işlerini yapamaz hale geldi. Sürekli mağdur olan vatandaşlara derdini anlatmakla meşgul. Dolandırıcılar tarafından kullanılan 11 İBAN numarasını ve bunları kullanan bazı kişileri de savcılığa bildirdik. Bu hesapların bazılarına tedbir konuldu, bazılarının ise araştırılması sürüyor."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Selçuklu, Konya, Dolandırıcılık, Suç, Hukuk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da işletmenin sosyal medya hesabı dolandırıcılığı - Son Dakika


10:48
MİT, büyükşehirlerde saldırı talimatı veren PKK'nın sözde sorumlularından Sebahat Ormanlı'yı etkisiz hale getirdi MİT, büyükşehirlerde saldırı talimatı veren PKK'nın sözde sorumlularından Sebahat Ormanlı'yı etkisiz hale getirdi
10:38
Meteoroloji İstanbul için pazar gününü işaret etti! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, yoğun kar yağışı bekleniyor Meteoroloji İstanbul için pazar gününü işaret etti! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, yoğun kar yağışı bekleniyor
10:35
Fed'in faiz kararıyla yükselişe geçen altının gram fiyatı 1.898 liradan işlem görüyor Fed'in faiz kararıyla yükselişe geçen altının gram fiyatı 1.898 liradan işlem görüyor
10:26
Safiye Soyman, Banu Alkan ve Bülent Ersoy yeni programla geri dönüyor Safiye Soyman, Banu Alkan ve Bülent Ersoy yeni programla geri dönüyor
10:18
Arbede sırasında polis memurunun parmağını kırdı Arbede sırasında polis memurunun parmağını kırdı
10:11
Dünyanın en iyi ve en kötü yemekleri seçildi! Bakın Türk yemekleri kaçıncı sırada yer aldı Dünyanın en iyi ve en kötü yemekleri seçildi! Bakın Türk yemekleri kaçıncı sırada yer aldı
10:04
2024'te trafik sigortası prim artış oranı yüzde 5 olacak 2024'te trafik sigortası prim artış oranı yüzde 5 olacak
09:58
Müstehcen yayın açan TikTokçular evlerinden alındı Müstehcen yayın açan TikTokçular evlerinden alındı

Son Dakika
10:48 MİT, büyükşehirlerde saldırı talimatı veren PKK'nın sözde sorumlularından Sebahat Ormanlı'yı etkisiz hale getirdi
10:38 Meteoroloji İstanbul için pazar gününü işaret etti! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, yoğun kar yağışı bekleniyor
10:35 Fed'in faiz kararıyla yükselişe geçen altının gram fiyatı 1.898 liradan işlem görüyor
10:26 Safiye Soyman, Banu Alkan ve Bülent Ersoy yeni programla geri dönüyor
10:18 Arbede sırasında polis memurunun parmağını kırdı
10:11 Dünyanın en iyi ve en kötü yemekleri seçildi! Bakın Türk yemekleri kaçıncı sırada yer aldı
10:04 2024'te trafik sigortası prim artış oranı yüzde 5 olacak
09:58 Müstehcen yayın açan TikTokçular evlerinden alındı
09:56 İsmini "Ali Eren Karadeniz" olarak değiştirmek isteyen Ogün Samast talebinden vazgeçti
09:44 İngiltere'yi ayağa kaldıran olay! Evin camının önünde kendini tatmin etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 11:18:44. #1.13#
SON DAKİKA: Konya'da işletmenin sosyal medya hesabı dolandırıcılığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement