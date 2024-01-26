Konya\'da Kaçakçılık Operasyonunda 13 Zanlı Gözaltına Alındı

Konya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 13 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Selçuklu, Karatay ve Ereğli ilçelerinde kaçak sigara üretimi ve satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen 4 iş yeri, 1 ev ve 3 araçta yapılan aramalarda, 2 milyon 375 bin doldurulmuş sigara, 350 paket sigara, 1105 litre akaryakıt, 6 kilo 635 gram doğal kehribar taşı, 4 kilo 200 gram fil dişi, 37 kehribar tespih ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Seydişehir ilçesinde 3 ev ve 2 iş yerindeki aramada da 26 ruhsatsız tabanca, 26 şarjör ve çok sayıda fişek bulundu.

Operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.