Konya\'da Kamyon Devrildi, Sürücü Yaralandı

Konya'da kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Ali K. yönetimindeki 42 FKT 50 plakalı hafriyat yüklü kamyon, Ankara-Konya kara yolu Büyükkayacık mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kara yolları ekipleri, devrilen kamyondan yola saçılan kumları temizlemek için çalışma başlattı.
Trafik akışı, bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.
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