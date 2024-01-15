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Konya'da Beyaz Eşya ve Mobilya Yüklü Kamyonette Skunk Ele Geçirildi - Son Dakika
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Konya'da Beyaz Eşya ve Mobilya Yüklü Kamyonette Skunk Ele Geçirildi

Konya'da polis ekipleri, beyaz eşya ve mobilya yüklü bir kamyoneti durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada, buzdolabı ve bazı mobilyaların içerisine gizlenmiş 78 kilogram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Konya\'da Beyaz Eşya ve Mobilya Yüklü Kamyonette Skunk Ele Geçirildi
15.01.2024 - 14:01,
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Konya'da, beyaz eşya ve mobilya yüklü kamyonette 78 kilogram skunk ele geçirildi, yakalanan iki zanlı tutuklandı.

Polis ekipleri, uygulama noktasında mobilya ve beyaz eşya yüklü bir kamyoneti şüphe üzerine durdurdu.

Narkotik köpek eşliğinde arama yapan ekipler, buzdolabı ve bazı mobilyaların içerisine gizlenmiş 69 parça halinde 78 kilogram skunk ele geçirdi.

Araçtaki şüpheliler M.A. ve S.A, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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