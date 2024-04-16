Konya'nın Beyşehir ilçesinde kanala düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde kanala düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Konya\'nın Beyşehir ilçesinde kanala düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, Beyşehir-Konya kara yolunun Göçü Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Beyşehir yönüne giden Yaşar Konur'un (79) kullandığı 35 AL 6362 plakalı otomobil, yol kenarındaki durağa çarptıktan sonra kanala düştü. Kazada yaralanan sürücü, kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

16.04.2024 22:08
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde kanala düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Beyşehir-Konya kara yolunun Göçü Mahallesi yol ayrımında meydana geldi.

Beyşehir yönüne giden Yaşar Konur'un (79) kullandığı 35 AL 6362 plakalı otomobil, yol kenarındaki durağa çarptıktan sonra kanala düştü.

Kazada yaralanan sürücü, kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Konya'nın Beyşehir ilçesinde kanala düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

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